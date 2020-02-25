Son dakika haberi: Dünyayı tehdit eden corona virüsü aşısı bulundu mu? Çinli büyükelçiden dikkat çeken açıklamalar...

Dünyayı tehdit altına alınan Kovid-19 vakası yüzünden ölenlerin sayısı her geçen saat daha da artıyor. Öte yandan uluslararası ajansların geçtiği son dakika haberine göre İtalya'da da corona virüsü nedeniyle ölü sayısı yükseliyor. Salgın yüzünden 2 kişi daha yaşamını yitirdi. İtalya'da corona nedeniyle ölenlerin sayısı beşe yükseldi. Moskova'da dünya basınına konuşan Çinli büyükelçi Zahang Hanhui, bilim adamlarının corona virüsü aşısını bulduğunu son testlerin ardından piyasaya sürüleceğini ifade etti. Büyükelçi Hanhui, Şubat ayının sonuna kadar Çin'de bütün şehirlerde hayatın normale döneceğini iddia etti...