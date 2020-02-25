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haberi: Dünyayı tehdit eden corona virüsü aşısı bulundu mu? Çinli büyükelçiden dikkat çeken açıklamalar...

Tüm dünya corona virüsü tehlikesinden korunmak adına önlemler alırken Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hangui'nin açıklamaları gündeme damga vurdu! haberine göre büyükelçi için aşının bulunduğunu piyasaya çıkmadan son testlerin yapıldığını ifade etti. Öte yandan AA'nın Pekin'den geçtiği habere göre ilk kez Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyanın farklı kıtalarına sıçrayan corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 2665'e yükseldi. Son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybederken 508 yeni vaka tespit edildi. Çin'de yabani hayvan ticareti, tüketimi yasaklandı. İran'da da ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle türbe ziyaretlerine sınırlama getirildi, İran'dan gelen bir Türk şoför de gözlem altına alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 25.2.2020 08:05 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 08:06 ABONE OL
Son dakika haberi: Dünyayı tehdit eden corona virüsü aşısı bulundu mu? Çinli büyükelçiden dikkat çeken açıklamalar...

Dünyayı tehdit altına alınan Kovid-19 vakası yüzünden ölenlerin sayısı her geçen saat daha da artıyor. Öte yandan uluslararası ajansların geçtiği haberine göre İtalya'da da corona virüsü nedeniyle ölü sayısı yükseliyor. Salgın yüzünden 2 kişi daha yaşamını yitirdi. İtalya'da corona nedeniyle ölenlerin sayısı beşe yükseldi. Moskova'da dünya basınına konuşan Çinli büyükelçi Zahang Hanhui, bilim adamlarının corona virüsü aşısını bulduğunu son testlerin ardından piyasaya sürüleceğini ifade etti. Büyükelçi Hanhui, Şubat ayının sonuna kadar Çin'de bütün şehirlerde hayatın normale döneceğini iddia etti...

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Son dakika haberi: Dünyayı tehdit eden corona virüsü aşısı bulundu mu? Çinli büyükelçiden dikkat çeken açıklamalar...
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