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SON DAKİKA! Türkiye'nin göçmen kararı ve 'ı korkuttu! Mülteci paniği manşetlerde...

Son dakika haberi... Suriye'de Esed Rejimi tarafından düzenlenen kalleş saldırıda 33 vatan evladı şehit oldu, 32 vatan evladı yaralandı. Türkiye anında karşılık verirken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "200 hedef yoğun SİHA desteği ile yoğun atış altına alındı. 309 Rejim askeri etkisiz hale getirildi" dedi. Sahada misli ile karşılık verilirken, diplomatik alanda da art arda kritik kararlar alınarak uygulanmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan güvenlik zirvesini topladıktan kısa bir süre sonra mültecilerin sınır dışına çıkmasına müsaade edileceği duyuruldu. Türkiye, Avrupa ülkelerine mülteci yükünü tek başına taşıyamayacağını iletirken, göçmenler sınır kapılarına akın etti. Türkiye'nin mülteciler ile ilgili kararı ve medyasında manşetlerden duyuruldu. Yunanistan sınıra otobüs çekerek mültecileri almamak için mücadele veriyor.

Giriş Tarihi: 28.2.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 13:45 ABONE OL
SON DAKİKA! Türkiye'nin göçmen kararı Yunanistan ve Bulgaristan'ı korkuttu! Mülteci paniği manşetlerde...

İdlib'deki hain saldırı sonrası son dakika haberleri art arda gelmeye devam ediyor! Türk Silahlı Kuvvetleri, Soçi ve Astana Mutabakatı çerçevesinde bulunduğu İdlib'de Esed Rejimi'nin hain saldırısına uğradı. Alçak saldırıda 33 Mehmetçik şehit oldu, 32'si yaralandı. Türkiye anında karşılık verdi, 309 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rejim hedefleri SİHA destekleri ile yok edilirken, Bakan Akar, 200 hedefin yoğun bombardımana tabi tutulduğunu duyurdu.

SAHADA VE DİPLOMASİDE ART ARDA HAMLELER

Türk Silahlı Kuvvetleri, Rejim unsurlarını yok ederken, diplomaside de hamleler peş peşe geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan güvenlik zirvesini topladı. Zirvede önemli kararlar alındı. Sahada Rejimi kıstıran Türkiye, diplomaside de flaş kararlar aldı. Mülteci konusunda Türkiye'yi yalnız bırakan Avrupa, Suriye konusunda da yeterli hamleleri yapmayınca Türkiye sınırları açma kararı aldı. Mülteciler haberi duyar duymaz sınırlara akın etti.

AVRUPA'YA AKIN BAŞLADI

Haberin duyulmasının ardından göçmenler hızla Edirne, Çanakkale ve İzmir bölgesine hareketlendi. Avrupa, Türkiye'nin hamlesi karşısında büyük şok yaşadı. Yunanistan ve Bulgaristan medyası ülkedeki endişeyi manşetlerine taşıdı.

YUNAN MEDYASI PANİK YAPTI

Yunanistan'ın önde gelen medya kuruluşları Türkiye'nin flaş kararına geniş yer ayırdı. "Türkiye kapılarını açtı", "Suriyeli mülteciler ülkemize geliyor" başlıkları dikkat çekti.

Son dakika: İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını başladı | Video

Yunanistan gibi Bulgaristan da Türkiye'nin kararına geniş yer ayırdı. Bulgaristan medyasında, "Suriyeli mültecilerin kara veya deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmasını engellememeye karar verdik." ifadeleri yer aldı.

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