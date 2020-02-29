Son Dakika Haberi: ABD'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm haberi! Corona virüsü ABD'de...

ABD'den ölümcül virüs ile ilgili son dakika haberi geldi! Başkent Washington'da, koronavirüs kaynaklı ilk ölüm rapor edildi.

Son rakamlar: Yeni koronavirüs, büyük çoğunluğu Çin topraklarında olmak üzere dünya çapında 2.900'den fazla insanı öldürdü, Antarktika hariç her kıtada en az 1 enfeksiyon rapor edildi. Düünya çapında 85.000'den fazla vaka bulunuyor.

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