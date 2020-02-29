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Son Dakika Haberi: 'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm haberi! Corona virüsü ABD'de...

Dünyayı saran ölümcül yeni tip koronavirüs ile ilgili son dakika haberi geldi. 'de corona virüsü ile ilgili alınan önlemler halk tarafından sert bir şekilde eleştirilirken, ABD Başkanı Trump gereken önlemlerin alındığını ve virüse karşı "çok hazır olduklarını" söylemişti. Bu açıklamadan kısa süre sonra Amerika'da koronavirüs nedeniyle bir kişinin öldüğü bildirildi. İşte son dakika haberine ilişkin çarpıcı detaylar...

Giriş Tarihi: 29.2.2020 21:08 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 21:18 ABONE OL
Son Dakika Haberi: ABD'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm haberi! Corona virüsü ABD'de...

ABD'den ölümcül virüs ile ilgili son dakika haberi geldi! Başkent Washington'da, koronavirüs kaynaklı ilk ölüm rapor edildi.

Son rakamlar: Yeni koronavirüs, büyük çoğunluğu Çin topraklarında olmak üzere dünya çapında 2.900'den fazla insanı öldürdü, Antarktika hariç her kıtada en az 1 enfeksiyon rapor edildi. Düünya çapında 85.000'den fazla vaka bulunuyor.
'En yüksek alarm seviyesi': Dünya Sağlık Örgütü, salgının dünya için "en yüksek risk" düzeyine ulaştığını açıkladı. DSÖ Direktörü: koronavirüs her yöne gidebilir

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Son Dakika Haberi: ABD'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm haberi! Corona virüsü ABD'de...
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