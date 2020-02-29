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: evdeki köpekte görüldü! salgını giderek yayılıyor!

Çin'in Wuhan kentinde ilk kez ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan hakkında gelişmeleri gelmeye devam ediyor. En son İtalya, Yunanistan, Estonya, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerde koronavirüs vakası ortaya çıkmıştı. Konu ile ilgili yetkili isimler açıklamalarda bulunurken edinilen son dakika bilgisine göre; Çin'in özerk bölgesi 'ta dün yapılan testlerde bir ev köpeğinde düşük seviyede Kovid-19'a rastlandı. Pomerian cinsi köpekte görülen sebebiyle köpek karantina altında tutulacak. İşte haberin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 29.2.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 11:01 ABONE OL
SON DAKİKA: Koronavirüs evdeki köpekte görüldü! Corona virüs salgını giderek yayılıyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. Son olarak pek çok ülkede görülen ve yayılmaya devam eden virüs ilk kez bir hayvan üzerinde görüldü. Pomerian cinsi köpekte koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine yetkililer köpeği karantina altına aldı. Ev köpeği olduğu bilinirken Hong Kong'da meydana gelen olay tedbir ve önlemlerin daha sıkı alınmasına yol açtı.

KORONAVİRÜS İLK KEZ BİR KÖPEKTE GÖRÜLDÜ!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Pek çok ülkede görülen ve giderek yayılan corona virüs ilk kez bir ev köpeğinde görüldü. Ev köpeği, karantina altına alındı.

İşte son dakika haberinin detayları!

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SON DAKİKA: Koronavirüs evdeki köpekte görüldü! Corona virüs salgını giderek yayılıyor!
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