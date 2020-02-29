SON DAKİKA: Koronavirüs evdeki köpekte görüldü! Corona virüs salgını giderek yayılıyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. Son olarak pek çok ülkede görülen ve yayılmaya devam eden virüs ilk kez bir hayvan üzerinde görüldü. Pomerian cinsi köpekte koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine yetkililer köpeği karantina altına aldı. Ev köpeği olduğu bilinirken Hong Kong'da meydana gelen olay tedbir ve önlemlerin daha sıkı alınmasına yol açtı.

KORONAVİRÜS İLK KEZ BİR KÖPEKTE GÖRÜLDÜ!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Pek çok ülkede görülen ve giderek yayılan corona virüs ilk kez bir ev köpeğinde görüldü. Ev köpeği, karantina altına alındı.

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