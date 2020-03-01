Türkiye'nin göçmenlere yönelik açık kapı politikası uygulamaya başlamasının ardından on binlerce mülteci Avrupa sınırına doğru hareket etmeye başladı.

Türkiye'nin İdlib'de gerçekleşen alçak saldırının ardından Avrupa kapılarını mültecilere açması ile sınır bölgesinde büyük hareketlilik yaşandı. Şu ana kadar 80 binin üzerinde göçmen sınırdan geçerken, bir o kadarı da Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gitmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Son dakika! 150 bin mülteci Yunan adalarına gitmeye hazırlanıyor! | Video

Edinilen son dakika habere göre; 500 göçmenin Türkiye'den Yunan adalarına gitmesinden sonra Yunan medyasına göre 150 bin mülteci Yunanistan adalarına gitmek için hazırlık yapıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Manolis Kostidis Yunanistan'dan bildirdi.

MÜLTECİLERİN KIYIYA ÇIKMASI ENGELLENDİ!

Yunanistan'da yerel halk Midilli Adası'na gelen mültecilerin kıyıya çıkmasını engelledi. Yerel halk göçmenlerin yardım çığlıklarını duymasına rağmen kayıtsız kaldı.



Türkiye'nin sınır kapılarını açması üzerine mülteciler Avrupa'ya gitmek için akın akın ilerliyorlar. Ege üzerinden de botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişler başladı. Bir mülteci botunun Midilli kıyısına yaklaşması üzerine, Ada halkının mültecilerin kıyıya çıkışını engellemesi kameralara yansıdı. İddialara göre, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, botun motorunun bozulması nedeniyle saatlerce denizde mahsur kalan mültecilere yardım etmeyi reddetti. Yerel halk ise yardım çığlıklarına rağmen mültecilerin kıyıya çıkmasını engelledi.