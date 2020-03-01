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’den ve açıklaması: Bu küresel bir sorun...

İdlib’deki Esad rejiminin kalleş saldırısı sonrasında mültecilere kapıları açtı. Binlerce mülteci sınır kapılarına dayandı. Hem deniz hem de kara yoluyla Avrupa’ya geçmeye çalışanların sayısını da duyuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada son rakamı duyurdu. Bakan Soylu, 76 bin 358 kişinin sınırı geçtiğini belirtti. Türkiye’nin tarihi kararı dünyada da panik yarattı ve peş peşe açıklamalar geldi. Hem Avrupa hem de ’den yapılan açıklamalarda Türkiye’nin yanında oldukları vurgulandı. Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande, Suriyeli mültecilerle ilgili, “Bu sadece Türkiye’nin sorunu değil, küresel bir sorundur” açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 1.3.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 12:50 ABONE OL
Birleşmiş Milletler’den son dakika Türkiye ve Suriyeli mülteciler açıklaması: Bu küresel bir sorun...

haberi... İdlib'deki Esad rejiminin hava saldırısının ardından mültecilere sınırı açtı. Türkiye'nin yıllardır tek başına baktığı milyonlarca Suriyeli mülteci için ne Avrupa ne de 'den somut bir adım atılmadı. Kapılar açıldıktan sonra ise panik havası başladı. Başta Avrupa olmak üzere dünyadan peş peşe Türkiye'de destek açıklaması geldi.

Mülteciler Edirne sınırından akın akın Avrupa'ya geçmeye başladı | Video

"SINIRLARI KAPATMAYACAĞIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada mültecilere sınırın kapatılmayacağını duyurdu. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan, "Ne dedik aylar önce 'Böyle giderse kapıları açmak zorunda kalacağız' İnanmadılar. Biz dün ne yaptık? Kapıları açtık, bu sabah itibariyle 18 bin oldu. Bugün herhalde 25 bin 30 bini bulabilir. Biz bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız ve bu devam edecek" dedi.

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Birleşmiş Milletler’den son dakika Türkiye ve Suriyeli mülteciler açıklaması: Bu küresel bir sorun...
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