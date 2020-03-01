Birleşmiş Milletler’den son dakika Türkiye ve Suriyeli mülteciler açıklaması: Bu küresel bir sorun...

Son dakika haberi... Türkiye İdlib'deki Esad rejiminin hava saldırısının ardından mültecilere sınırı açtı. Türkiye'nin yıllardır tek başına baktığı milyonlarca Suriyeli mülteci için ne Avrupa ne de Birleşmiş Milletler'den somut bir adım atılmadı. Kapılar açıldıktan sonra ise panik havası başladı. Başta Avrupa olmak üzere dünyadan peş peşe Türkiye'de destek açıklaması geldi.

Mülteciler Edirne sınırından akın akın Avrupa'ya geçmeye başladı | Video

"SINIRLARI KAPATMAYACAĞIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada mültecilere sınırın kapatılmayacağını duyurdu. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan, "Ne dedik aylar önce 'Böyle giderse kapıları açmak zorunda kalacağız' İnanmadılar. Biz dün ne yaptık? Kapıları açtık, bu sabah itibariyle 18 bin oldu. Bugün herhalde 25 bin 30 bini bulabilir. Biz bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız ve bu devam edecek" dedi.