Evlat nöbeti Almanya’da da başladı

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Maide T, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer T'nin (20) eve dönmesi amacıyla eylem başlattı.Navende Kurdistaniyen li Berlin adlı derneğin önündeki eyleme kızı Nilüfer'in fotoğrafı ile gelen acılı anne, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'den yardım istediğini belirten pankartlar açtı. Maide T, gazetecilere yaptığı açıklamada bundan böyle her cuma 16.00'da bir saatlik eylem düzenleyeceğini söyledi. 4 aydan bu yana kızını bulmaya çalıştığını anlatan Maide T. "Beni tehdit ediyorlar. Ucunda ölüm de olsa çocuğumun geri gelmesi için her şeyi yapacağım" diye konuştu.Çocukları terör örgütü tarafından kandırılan diğer ailelere de seslenen Maide T. "Avrupa'nın neresinde olursanız olun gelin hep beraber olalım ve çocuklarımızın arkasında duralım. Onların tekrar evlerine dönmeleri için beraber hareket edelim." diye konuştu.Tek kişilik eyleminde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'e Almanca seslenen Maide T. "Sayın Başbakan bana yardım edin. Kızımın geri getirilmesinde yardımınıza ihtiyacım var. Lütfen bana yardım edin" dedi.

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