İdlib’i de terk etmeyeceğiz

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, "Türkiye savaş istemiyor ancak güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek" açıklamasında bulundu. BM Güvenlik Konseyi, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti'nin talebi üzerine İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere acil toplandı. BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Sinirlioğlu, İdlib'de 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği hava saldırılarının düzenlendiği sırada, radar görüntülerinde rejim ve Rus uçaklarının "kol uçuşu" yaptığını söyledi. Türk konvoyunun nerede olduğuna dair öncesinden Rus güçleri ile yazılı bir şekilde koordinasyon yapılması ve ilk saldırının ardından derhal uyarıda bulunulmasına rağmen hava saldırılarının devam ettiğini belirten Sinirlioğlu, "Türk kuvvetleri o bölgede yalnızdı ve kasıtlı hedef alındı " dedi. Ayrıca, yaralı askerler için gönderilen ambulansların bile hedef alındığını dile getirdi.Sinirlioğlu, şöyle konuştu: "Şunu herkesin net bir şekilde anlaması gerek; askerlerimiz İdlib'deki sivillerin hayatlarını kurtarmak için kendi hayatlarını feda etti. Türkiye'nin İdlib'deki varlığı insani yardımların sürdürülmesinin de tek garantisi. Rejim ve destekçileri Türkiye'yi kirli bir savaşa sürüklemek istiyor. Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek. Herhangi bir provokasyon ya da tacize de hiç şüphesiz karşılık verecek ". Bunun doğru ve yanlış arasında bir mücadele olduğunu söyleyen Sinirlioğlu, konseyin artık yeter deme ve rejimin savaş suçlarına ve uluslararası barış ve güvenliği doğrudan tehdit eden pervasız davranışlarına son verme vakti geldi dedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türk ve Rus heyetlerin Suriye'nin İdlib bölgesinde gerilimin azaltılması konusunda mutabık kaldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Her iki taraf da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından tanınan teröristlerle savaşmaya devam ederken, sahadaki gerilimin azaltılmasında, ayrıca İdlib gerginliği azaltma bölgesi içindeki ve dışındaki sivillerin korunmasında, burada ihtiyacı olan herkese acil insani yardım sağlanması konusunda mutabık kaldılar " ifadeleri kullanıldı.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'de Türk askerine yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak, "Esed rejimi, Rusya ve İran saldırılarına son vermeli " dedi. Pompeo, saldırıyı "aşağılık ve utanmaz" olarak tanımladı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft da ' gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır' dedi.Estonya'nın BM Daimi Temsilcisi Sven Jurgenson, Türk askerlerine yönelik saldırıyı kınadı. Acil toplanan BM Güvenlik Konseyi öncesi Estonya, Belçika, Fransa, Almanya ile eski BMGK üyesi Polonya adına ortak açıklama yapan Jurgenson, "Bu saldırılar, Rusya tarafından desteklenen Suriye rejiminin, sivillere karşı sonuçlarını göz ardı ederek askeri stratejisini her ne pahasına olursa olsun sürdürdüğünü gösteriyor " dedi.

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