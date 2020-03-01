Son dakika: İran dini lideri Ali Hamaney'e Koronavirüs şoku!

İran Koronavirüs'ün görüldüğü andan itibaren hızlıca yayıldığı ülkelerden biri oldu. Ülkede ölü sayısı bir anda 43'e yükseldi. Üstelik bunların arasında devlet yetkililerinin de olduğu öğrenildi. Ülkede Koronavirüs korkusuyla halk adeta sokağa çıkamıyor. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, İran'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 43'e, vaka sayısının ise 593'e yükseldiğini belirtti. İranlı yetkili, en fazla vakaya Tahran, Gülistan, Kum, Merkezi, Mazenderan ve Gilan eyaletlerinde rastlandığını aktardı.