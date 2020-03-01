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Son dakika: dini lideri 'e Koronavirüs şoku!

'dan son dakika Koronavirüs haberi! Koronavirüs (Kovid-19) Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa bir sürede dünyanın her yerine sıçradı. Virüsün hızlı yayılması ve üç bine yakın insanın hayatını kaybetmesi büyük bir korkuya neden oluyor. Son olarak İran'da çok şiddetli bir şekilde hissedilen Koronavirüs vakaları şimdiden 43 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve önceki günden bu yana 205 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Bu vakaların içinde İran dini lideri 'in torununun da olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 1.3.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 11:38 ABONE OL
Son dakika: İran dini lideri Ali Hamaney'e Koronavirüs şoku!

Koronavirüs'ün görüldüğü andan itibaren hızlıca yayıldığı ülkelerden biri oldu. Ülkede ölü sayısı bir anda 43'e yükseldi. Üstelik bunların arasında devlet yetkililerinin de olduğu öğrenildi. Ülkede Koronavirüs korkusuyla halk adeta sokağa çıkamıyor. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, İran'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 43'e, vaka sayısının ise 593'e yükseldiğini belirtti. İranlı yetkili, en fazla vakaya Tahran, Gülistan, Kum, Merkezi, Mazenderan ve Gilan eyaletlerinde rastlandığını aktardı.

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Son dakika: İran dini lideri Ali Hamaney'e Koronavirüs şoku!
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