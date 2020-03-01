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ile ilgili dünyayı sarsan açıklaması! ‘ gözden bile giriyor’

Çin’in Vuhan kentinde bir balık pazarında ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde dünyanın pek çok bölgesinde görülen ile ilgili korkutan haberleri gelmeye devam ediyor. Başta Çin olmak üzere dünyanın pek çok noktasında can almaya devam eden salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 900’ü aşmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) salgın ile ilgili kırmızı alarm verirken, aşı çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Milyonlarca kişinin korku ve endişe içinde yaşamasına neden olan, koronavirüsü ile ilgili yapılan son araştırmalar ise durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Uzmanlar virüsün HIV ve Ebola’dan daha saldırgan olduğunu belirtirken, SARS virüsünden bin kat daha bulaşıcı olduğunu ortaya çıkardılar. İşte korkunç son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 1.3.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 11:44 ABONE OL
Koronavirüs ile ilgili dünyayı sarsan son dakika açıklaması! ‘Corona virüsü gözden bile giriyor’

12 Aralık tarihinde Vuhan'da bir balık pazarında ortaya çıkan , kısa süre içerisinde tüm Çin'e yayılmış ve pek çok ölümün sebebi olmuştu. Toplamda 3 bine yakın insanın ölümüne neden olan virüs, Çin dışında Güney Kore, İtalya, Iran, Japonya gibi ülkelerde de oldukça aktif rol oynuyor. Özellikle İtalya'da virüse yakalanan kişi sayısı binin üzerinde bulunuyor. Her geçen gün dünya üzerinde daha fazla tehdit oluşturmaya başlayan hastalığın tedavisi için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uzmanlar tüm hızıyla çalışmalara devam ederken, konuyla ilgili yapılan açıklaması adeta kan dondurdu. Milyonlarca kişinin korku ve endişe içinde yaşamasına neden olan, koronavirüsü ile ilgili yapılan son araştırmalar ise durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Uzmanlar virüsün HIV ve Ebola'dan daha saldırgan olduğunu belirtirken, SARS virüsünden bin kat daha bulaşıcı olduğunu ortaya çıkardılar. Öte yandan virüs hiç beklenilmeyen bölgelerden vücuda bulaşabiliyor. İşte ayrıntılar…

KORONAVİRÜSÜ İLE İLGİLİ KORKUTAN SON DAKİKA HABERİ! SARS'TAN BİN KAT DAHA BULAŞICI, GÖZDEN BİLE GİRİYOR

Koronavirüsle ilgili Çin'de yapılan araştırma, koronavirüsün (Kovid - 19) SARS'tan bin kat daha bulaşıcı olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar koronavirüsün, vücutta AIDS'e neden olan HIV ve Ebola gibi çok saldırgan hareket ettiğini açıkladı.

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Koronavirüs ile ilgili dünyayı sarsan son dakika açıklaması! ‘Corona virüsü gözden bile giriyor’
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