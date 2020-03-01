Koronavirüs ile ilgili dünyayı sarsan son dakika açıklaması! ‘Corona virüsü gözden bile giriyor’

12 Aralık tarihinde Vuhan'da bir balık pazarında ortaya çıkan koronavirüs, kısa süre içerisinde tüm Çin'e yayılmış ve pek çok ölümün sebebi olmuştu. Toplamda 3 bine yakın insanın ölümüne neden olan virüs, Çin dışında Güney Kore, İtalya, Iran, Japonya gibi ülkelerde de oldukça aktif rol oynuyor. Özellikle İtalya'da virüse yakalanan kişi sayısı binin üzerinde bulunuyor. Her geçen gün dünya üzerinde daha fazla tehdit oluşturmaya başlayan hastalığın tedavisi için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uzmanlar tüm hızıyla çalışmalara devam ederken, konuyla ilgili yapılan son dakika açıklaması adeta kan dondurdu. Milyonlarca kişinin korku ve endişe içinde yaşamasına neden olan, koronavirüsü ile ilgili yapılan son araştırmalar ise durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Uzmanlar virüsün HIV ve Ebola'dan daha saldırgan olduğunu belirtirken, SARS virüsünden bin kat daha bulaşıcı olduğunu ortaya çıkardılar. Öte yandan virüs hiç beklenilmeyen bölgelerden vücuda bulaşabiliyor. İşte ayrıntılar…

KORONAVİRÜSÜ İLE İLGİLİ KORKUTAN SON DAKİKA HABERİ! SARS'TAN BİN KAT DAHA BULAŞICI, GÖZDEN BİLE GİRİYOR

Koronavirüsle ilgili Çin'de yapılan araştırma, koronavirüsün (Kovid - 19) SARS'tan bin kat daha bulaşıcı olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar koronavirüsün, vücutta AIDS'e neden olan HIV ve Ebola gibi çok saldırgan hareket ettiğini açıkladı.