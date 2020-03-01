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: ‘ fırtınası’ Esad rejim güçlerini ateşe tuttu! Harekatı’ndan yeni görüntüler!

İdlib'deki kalleş saldırının ardından başlatılan operasyondan haberleri gelmeye devam ediyor. Harekatın adı da resmen açıklandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, rejim güçlerine yönelik yapılan harekatın adını '' olarak duyurdu. Bölgeden yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor. Türk topçu birlikleri, ve 'larla rejim hedefleri yerle bir ediliyor. rejim güçlerinin etkisiz hale getirildiği yeni görüntüler de paylaştı. İşte Bahar Kalkanı operasyonundan yeni görüntüler….

Giriş Tarihi: 1.3.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 14:56 ABONE OL
Son Dakika: ‘SİHA fırtınası’ Esad rejim güçlerini ateşe tuttu! Bahar Kalkanı Harekatı’ndan yeni görüntüler!

İdlib'den haberleri… Kahraman Mehmetçik, şehit olan askerlerimizin intikamını misliyle alıyor. Esad rejim güçleri saklandıkları delikten kafalarını çıkaramaz hale geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 2 bin 212 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Akar bunun yanı sıra rejime ait 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sisteminin vurulduğunu ifade etti.

Son dakika: Yeni görüntüler... TSK Suriye İdlib'de rejim hedefleri yerle bir ediliyor! TSK'dan rejime ağır darbe! | Video

OPERASYONA SİHA'LAR DAMGA VURDU

30 aynı anda havalandı. Rejim unsurlarına ait hareket halinde olan tüm hedefler imha edildi. Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlarda etkili şekilde kullanılan ve örgütün bitmesinden önemli etkenlerden biri olan SİHA'lar rejim unsurlarının da korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Öyle ki, rejime destek ve ren Hizbullah militanının korkusu görüntülere yansımış, kafalarını dahi çıkaramadıklarını itiraf etmişti.

MSB yeni görüntüleri paylaştı! Rejim hedefleri vurulmaya devam ediyor! | Video

YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ

rejime ait hedeflerin nasıl imha edildiğini de yeni paylaştıkları videoda gözler önüne serdi. Türkiye'nin kararlılığı bir kez daha dünyaya gösterildi. TSK'ya ait SİHA'ların operasyon görüntülerinde Serakib, Şeyh Ahmet, Ez-Zerbe ve Talhiyah bölgelerinde rejime ait tank, zırhlı personel taşıyıcı, tanksavar ve araçlar ile rejim askerlerinin etkisiz hale getirildiği görülüyor.

İdlib'de son dakika gelişmesinin detayları...

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Son Dakika: ‘SİHA fırtınası’ Esad rejim güçlerini ateşe tuttu! Bahar Kalkanı Harekatı’ndan yeni görüntüler!
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