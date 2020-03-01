Son Dakika: ‘SİHA fırtınası’ Esad rejim güçlerini ateşe tuttu! Bahar Kalkanı Harekatı’ndan yeni görüntüler!

İdlib'den son dakika haberleri… Kahraman Mehmetçik, şehit olan askerlerimizin intikamını misliyle alıyor. Esad rejim güçleri saklandıkları delikten kafalarını çıkaramaz hale geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 2 bin 212 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Akar bunun yanı sıra rejime ait 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sisteminin vurulduğunu ifade etti.

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OPERASYONA SİHA'LAR DAMGA VURDU

30 SİHA aynı anda havalandı. Rejim unsurlarına ait hareket halinde olan tüm hedefler imha edildi. Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlarda etkili şekilde kullanılan ve örgütün bitmesinden önemli etkenlerden biri olan SİHA'lar rejim unsurlarının da korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Öyle ki, rejime destek ve ren Hizbullah militanının korkusu görüntülere yansımış, kafalarını dahi çıkaramadıklarını itiraf etmişti.

MSB yeni görüntüleri paylaştı! Rejim hedefleri vurulmaya devam ediyor! | Video

YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı rejime ait hedeflerin nasıl imha edildiğini de yeni paylaştıkları videoda gözler önüne serdi. Türkiye'nin kararlılığı bir kez daha dünyaya gösterildi. TSK'ya ait SİHA'ların operasyon görüntülerinde Serakib, Şeyh Ahmet, Ez-Zerbe ve Talhiyah bölgelerinde rejime ait tank, zırhlı personel taşıyıcı, tanksavar ve araçlar ile rejim askerlerinin etkisiz hale getirildiği görülüyor.

İdlib'de son dakika gelişmesinin detayları...