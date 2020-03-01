SON DAKİKA HABER: 5 yıldır Çin'de yaşayan Türk gazetecinin koronavirüs hakkında anlattıkları korkunç! Corona virüsü...

Çin'de başlayan ve dünya geneline ani bir hızla yayılan koronavirüse ilişkin son dakika haberleri art arda geliyor. Covid-19 adı ile anılan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) küresel risk seviyesini 'çok yüksek' olarak duyurduğu corona virüste vaka ve ölüm sayısı giderek artış gösteriyor. Öyle ki, dünya genelinde virüs tespit edilen kişi sayısı 86 bin 983'e çıktı. Bunların 79 bini Çin ana karası içerisinde bulunuyor. 3 bin 526 kişi Güney Kore'de bulunurken salgının Avrupa'daki merkez üssü olan İtalya'da bin 128 kişide coronavirus saptandı. Ölü sayısı ise 2 bin 979'a ulaştı. Çin'in ardından en çok ölüm İran'da ve İtalya'da gerçekleşti. Koronavirüsten dolayı İran'da 43, İtalya'da 29 kişi hayatını kaybetti.

ÇİN'DE YAŞAYAN TÜRK GAZETECİNİN ANLATTIKLARI KORKUNÇ

Dünyayı teyakkuza geçiren hastalığa ilişkin çarpıcı bir açıklama da beş yıldır Çin'in Pekin kentinde yaşayan Türk gazeteci Sıdal Utkucu'dan geldi. Utkucu, kapalı kapılar ardında yaşananları anlatırken koronavirüsün ülkede nasıl bir psikolojik ortam oluşturduğuna da değindi. İşte, son dakika haberinin detayları;