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haberi: ABD'den koronavirüse karşı üst üste önlemler! Son 14 günde İran'a giden...

Tüm dünyada büyük bir paniğe yol açan hakkında haberleri peş peşe geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Washington eyaletinde yaşayan yaşlı bir kadın nedeniyle yaşamını yitirdi. Donald yönetimi yeni tip koronavirüs önlemi amacıyla İtalya, Güney Kore ve İran'a yönelik ek seyahat yasakları getirdi. Önlemler doğrultusunda Trump; son 14 günde İran'a seyahat eden yabancı uyruklu vatandaşların Amerika Birleşik Devletleri'ne girişini yasakladı! İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 1.3.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 09:45 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD'den koronavirüse karşı üst üste önlemler! Son 14 günde İran'a giden...

Dünya genelinde corona virüs hakkında alınan önlemler her geçen gün genişliyor. ABD'de ilk ölümünün gerçekleşmesinden sonra yönetiminde toplanan Beyaz Saray yönetimi kararlarını açıkladı. Başkan Yardımcısı Mike Pence; ülke genelindeki sağlık personelinin durumu yakından takip ettiğini 1 ABD vatandaşının corona virüs nedeniyle öldüğünü açıkladı. haberine göre Pence ayrıca İran, İtalya ve Güney Kore'ye yönelik alınan tedbirleri de açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün akşam Twitter'dan yaptığı açıklama ile Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya ile ülkemize yolcu uçuşlarının durdurulduğunu ifade etmişti.

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Son dakika haberi: ABD'den koronavirüse karşı üst üste önlemler! Son 14 günde İran'a giden...
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