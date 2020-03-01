Son dakika haberi: ABD'den koronavirüse karşı üst üste önlemler! Son 14 günde İran'a giden...

Dünya genelinde corona virüs hakkında alınan önlemler her geçen gün genişliyor. ABD'de ilk koronavirüs ölümünün gerçekleşmesinden sonra Trump yönetiminde toplanan Beyaz Saray yönetimi kararlarını açıkladı. Başkan Yardımcısı Mike Pence; ülke genelindeki sağlık personelinin durumu yakından takip ettiğini 1 ABD vatandaşının corona virüs nedeniyle öldüğünü açıkladı. Son dakika haberine göre Pence ayrıca İran, İtalya ve Güney Kore'ye yönelik alınan tedbirleri de açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün akşam Twitter'dan yaptığı açıklama ile Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya ile ülkemize yolcu uçuşlarının durdurulduğunu ifade etmişti.