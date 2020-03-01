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Son dakika: 'da ve 'de bozguna uğraya düşmanları bir araya geldi

SON DAKİKA HABERİ: 'nın 'da ve 'de düşmanları bozguna uğratması düşmanlarını bir araya getirdi. Libya'da kendi halkını katleden ve Suriye'de kendi halkına katliamlarda bulununan Darceci Hafter ve Sisi Siyasi, güvenlik gibi konularda koordinasyon oluşturmak için bir araya geldi. Darbeci Hafter tarafından oluşturulan Geçici Hükümet'ten üst düzey bir heyet, Suriye'yi ziyaret ederek rejimi yetkilileriyle görüştü.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 1.3.2020 15:08 ABONE OL
Son dakika: Libya'da ve Suriye'de bozguna uğraya Türkiye düşmanları bir araya geldi

Libya Bingazi merkezli Marsad internet gazetesinin haberine göre, dün akşam başkent Şam'a giden Libya heyetinde Hafter Hükümeti Başbakanı Yardımcısı Abdurrahman el-Ahiraş, Dışişleri ve Uluslararası Yardımlaşma Bakanı Abdulhadi el-Huveyc, Savunma Bakanı Yunus Ferhan ve İstihbarat Şefi Mustafa el-Mukaran yer aldı.

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GÜNDEM KONUSU "TÜRKİYE OPERASYONLARI"

Siyasi, güvenlik ve bilgi paylaşımı gibi konuların koordinasyonun değerlendirileceği ziyarette "Türkiye'nin operasyonları" meselesinin de görüşüleceği bildirildi.

Libya heyetini, Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdat karşıladı.

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Son dakika: Libya'da ve Suriye'de bozguna uğraya Türkiye düşmanları bir araya geldi
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