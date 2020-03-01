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'de yaşanan son gelişmeler Şii lider Şeyh Subhi Et-Tufeyli'nin sözlerini hatırlattı

'ın ilk genel sekreteri ve sözcüsü olan Şeyh Subhi Et-Tufeyli'nin 6 yıl önce ve Hizbullah'a sert eleştirilerde bulunduğu sözleri tekrar gündemde. Et-Tufeyli, İran ve Hizbullah'ın ülkeye girişinin 'de kaosun büyümesine neden olduğunu dile getirdi. Et-Tufeyli, bir TV programında Suriye rejimine destek vererek Hizbullah ve İran’ın Sünni-Şii fitnesine sebep olduklarını belirtirken, Suriye’de masum çocukları öldüren Hizbullah üyelerinin şehit olmayacaklarını, cehenneme gideceklerini söylüyor.

Giriş Tarihi: 1.3.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 14:55 ABONE OL
Suriye'de yaşanan son gelişmeler Şii lider Şeyh Subhi Et-Tufeyli'nin sözlerini hatırlattı

Suriye'de uzun süredir meydana gelen kaos ve trajedi ortaya çıktığı günden beri giderek karmaşık hale geliyor. Özellikle büyük devletlerin hesaplarına kurban giden ülke müslüman dünyasına yayılmak istenen fitneyle daha da çetrefilli bir hal aldı.

Öte yandan Suriye topraklarında yaşanan son gelişmeler, akıllara Hizbullah'ın ilk genel sekreteri ve sözcüsü Şeyh Subhi Et-Tufeyli'nin 2014'te verdiği bir röportajı hatırlattı. Bundan altı yıl önce Lübnan kanalı MTV'ye konuşan ve Hizbullah'ın bir infaz timine dönüştüğünü söyleyen Tufeyli, röportajda İran ve Hizbullah'ın Suriye'ye girmesini de sert bir şekilde eleştiriyor.

Şeyh Subhi Et-Tufeyli'den Hizbullah ve İran'a sert Suriye çıkışı! | Video

"HİZBULLAH ÜYELERİ ŞEHİT SAYILMAZ"

Ayrıca Tufeyli, Suriye rejimine destek vererek Hizbullah ve İran'ın Sünni-Şii fitnesine sebep olduklarını belirtirken, Suriye'de masum çocukları öldüren Hizbullah üyelerinin şehit olmayacaklarını, cehenneme gideceklerini söylüyor. Şeyh Tufeyli, ayrıca Hizbullah'ın ve İran'ın Suriye'de devreye girmesinin ve o bölgede sürekli insanların ölmesinin en çok İsrail'e yarayacağını anlatıyor.

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Suriye'de yaşanan son gelişmeler Şii lider Şeyh Subhi Et-Tufeyli'nin sözlerini hatırlattı
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