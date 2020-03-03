Son Dakika Haberi | İran’dan kan donduran bir video geldi! Koronavirüs nedeniyle ölenleri mezar kazıp…

Yeni tip koronavirüs COVID-19, büyük çoğunluğu Çin'de olan 3.100'den fazla insanı öldürdü. 70'den fazla ülke ve bölgede enfeksiyon vakaları bulunurken, 90.000'den fazla küresel vaka rapor edildi. Kara komşumuz İran'da ise durum ciddiyetini koruyor. Sosyal medyada paylaşılan videolar ve ortaya atılan iddialar dehşet verici boyutlara ulaştı. Son paylaşılan bir videoda insanların mezarlıklara gömüldüğü görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise şu anda 100'den fazla enfeksiyon var, Washington ve California en kötü etkilenen eyaletler. Toplamda 6 kişi ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

KARA KOMŞUMUZ İRAN'DA KORONAVİRÜS FELAKETİ

Devlet tarafından yürütülen haber ajansı IRNA, İran'ın sekiz ton ilaç ve test kiti de dahil olmak üzere Dünya Sağlık Örgütü tarafından gönderilen ilk uçağın Tahran'a ulaştığını açıkladı.

IRNA, yardım taşıyan Birleşik Arap Emirlikleri askeri uçaklarının Tahran'ın İmam Humeyni Uluslararası Havaalanı'na indiğini söyledi. İran'da 60'tan fazla ölüm de dahil olmak üzere en az 1.500 virüs vakası var.

İşte İran'dan gelen dehşet verici videoda yer alan görüntüler...