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Son Dakika Haberi | ’dan kan donduran bir video geldi! Koronavirüs nedeniyle ölenleri mezar kazıp…

'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken, rakamlar ve yayılma hızında da ciddi bir artış gözlemleniyor. Asya kıtası dışındaki en büyük salgın yüzlerce vaka ile 'da bulunuyor. Sınır komşumuz ise salgının 'daki merkezi olarak yer alıyor. İran hükumetinde birçok yetkiliye de corona virüsü bulaştığı bildirildi. Son olarak, İran'da kaydedilen bir video ve barındırdığı görüntüler ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. Koronavirüs nedeniyle ölen insanların gömüldüğü ve gerçek rakamların bu gömülen insanlar ile birlikte çok daha yüksek olduğu iddia edildi. İşte, İran'daki koronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 3.3.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 12:48 ABONE OL
Son Dakika Haberi | İran’dan kan donduran bir video geldi! Koronavirüs nedeniyle ölenleri mezar kazıp…

Yeni tip koronavirüs COVID-19, büyük çoğunluğu 'de olan 3.100'den fazla insanı öldürdü. 70'den fazla ülke ve bölgede enfeksiyon vakaları bulunurken, 90.000'den fazla küresel vaka rapor edildi. Kara komşumuz 'da ise durum ciddiyetini koruyor. Sosyal medyada paylaşılan videolar ve ortaya atılan iddialar dehşet verici boyutlara ulaştı. Son paylaşılan bir videoda insanların mezarlıklara gömüldüğü görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise şu anda 100'den fazla enfeksiyon var, Washington ve California en kötü etkilenen eyaletler. Toplamda 6 kişi ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

KARA KOMŞUMUZ İRAN'DA KORONAVİRÜS FELAKETİ

Devlet tarafından yürütülen haber ajansı IRNA, İran'ın sekiz ton ilaç ve test kiti de dahil olmak üzere tarafından gönderilen ilk uçağın Tahran'a ulaştığını açıkladı.

IRNA, yardım taşıyan Birleşik Arap Emirlikleri askeri uçaklarının Tahran'ın İmam Humeyni Uluslararası Havaalanı'na indiğini söyledi. İran'da 60'tan fazla ölüm de dahil olmak üzere en az 1.500 virüs vakası var.

İşte İran'dan gelen dehşet verici videoda yer alan görüntüler...

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Son Dakika Haberi | İran’dan kan donduran bir video geldi! Koronavirüs nedeniyle ölenleri mezar kazıp…
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