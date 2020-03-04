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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde son hastası taburcu edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Ağustos 2018'den bu yana etkili olan salgınında tedavi gören son hasta taburcu edildi. Salgında, son iki haftada hiç yeni vaka görülmedi. Ebola virüsü, Aralık 2013'te 'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de, 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 4.3.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 17:11 ABONE OL
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde son Ebola hastası taburcu edildi

Ulusal basındaki haberlere göre, Ebola salgınından en çok etkilenen bölgelerden Beni'deki sağlık merkezinde tedavi gören son hasta iyileşerek hastaneden ayrıldı.

Kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür eden hasta, "Ebola'nın gerçek olmadığını söyleyenler yanılıyor. Ben hastalığın acısını yaşadım." dedi.

Diğer yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkedeki 10'uncu Ebola salgınının sona ermesi konusunda temkinli şekilde pozitif olduklarını bildirdi.

Salgının bittiğinin ilan edilebilmesi için bölgede 42 gün boyunca yeni bir vakaya rastlanmaması gerekiyor. Ülkede en son vaka 19 Şubat'ta görülmüştü.

Ülkenin doğusunda Ağustos 2018'de başlayan son salgında, şu ana kadar 2 bin 264 kişi yaşamını yitirdi, en az 340 bin kişiye Ebola'ya karşı aşı yapıldı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de, 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde son Ebola hastası taburcu edildi
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