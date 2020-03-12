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: ’ye de sıçradı! ’den bomba iddia! Koronavirüsün aşısı bulundu mu?

dünyayı teyakkuza geçirdi. Çin'de başlayan ve giderek kabusa dönüşen corona virüsü şu ana kadar 100 binin üzerinde vaka görüldü. Dün açıklanan son rakama göre ise ölü sayısı 4 bini geçti. de 'den geldi. Haaretz gazetesi, İsrail'in için bir aşı geliştirdiğini ve birkaç güne açıklayacağını duyurdu. İşte olarak duyurulan haberin detayları şu şekilde...

Giriş Tarihi: 12.3.2020 07:32 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 07:30 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüsü Türkiye’ye de sıçradı! İsrail’den bomba iddia! Koronavirüsün aşısı bulundu mu?

basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, İsrail'deki bir araştırma merkezi tarafınfan aşı geliştirildiğini yazdı. Kovid-19'a karşı gelirtirilen bu aşının birkaç gün içerisinde kamuoyuna açıklanacağı duyuruldu. İsrail Sağlık Bakanlığından yetkililerin verdiği bilgilere dayandırılarak yapılan haberde; Söz konusu aşının bir dizi deney ve testten geçtikten sonra kullanıma hazır olabileceği ifade edildi.

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ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca Türkiye'deki koronavirüs vakasının kaynağını açıkladı | Video

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 'de ilk vakasının görüldüğünü duyurmuştu. Bakan Koca, "Dün bir pozitif vakayla karşılaştık. Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı yeni bir düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal bir mücadele vereceğiz. Risk somut, tedbirlerse basittir. Corona Virüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir." Dedi.

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Son dakika haberi: Corona virüsü Türkiye’ye de sıçradı! İsrail’den bomba iddia! Koronavirüsün aşısı bulundu mu?
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