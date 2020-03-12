İsrail basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, İsrail'deki bir araştırma merkezi tarafınfan aşı geliştirildiğini yazdı. Kovid-19'a karşı gelirtirilen bu aşının birkaç gün içerisinde kamuoyuna açıklanacağı duyuruldu. İsrail Sağlık Bakanlığından yetkililerin verdiği bilgilere dayandırılarak yapılan haberde; Söz konusu aşının bir dizi deney ve testten geçtikten sonra kullanıma hazır olabileceği ifade edildi.

ABD TÜM SEYAHATLERİ ASKIYA ALDI

ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca Türkiye'deki koronavirüs vakasının kaynağını açıkladı | Video

BAKAN KOCA: VİRÜS TEDBİRLERİMİZDEN KUVVETLİ DEĞİL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü duyurmuştu. Bakan Koca, "Dün bir pozitif vakayla karşılaştık. Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı yeni bir düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal bir mücadele vereceğiz. Risk somut, tedbirlerse basittir. Corona Virüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir." Dedi.