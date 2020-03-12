Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Corona virüs testi pozitif çıktı! Donald Trump...

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Corona virüs testi pozitif çıktı! ...

Başkanı ile Devlet Başkanı Jair Bolsonaro geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmenin ardından bugün Brezilya basınında yer alan son dakika haberine göre, Bolsonaro'nun yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi. Brezilya Devlet Başkanı Bolsanaro'nun corona virüs nedeniyle müşahede altına alındığı öğrenildi. ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz hafta gazetecilerin 'Corona virüsü için test yaptırıp yaptırmadığı' şeklindeki sorusuna 'test yaptırmaya ihtiyaç duymuyorum' cevabını vermişti. İşte son dakika haberinin tüm detayları!

Giriş Tarihi: 12.3.2020 21:43 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 21:44 ABONE OL
Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Corona virüs testi pozitif çıktı! Donald Trump...

Başkanı ile Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun katıldığı görüşmelerde bulunan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edildi.

Brezilya basınında çıkan habere göre, geçen hafta Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago adlı yerleşkesinde ABD ve Brezilya Devlet Başkanlarının katıldığı görüşmelerde yer alan Wajngarten'de Kovid-19 virüsü bulunduğu belirlendi.

Sekreterinde virüsün çıkmasının ardından Bolsonaro'nun da Kovid-19 testi yaptırdığı öğrenildi.

Wajngarten, ABD ve Brezilya devlet başkanlarının görüştüğü toplantılara, akşam yemeğine katılmış ve Instagram hesabından Trump ve ABD Devlet Başkanı Yardımcısı Mike Pence ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Corona virüs testi pozitif çıktı! Donald Trump...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA