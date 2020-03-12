Son Dakika Haberler | Corona virüs hücreleri ele geçirip çoğalıyor! Corona virüsü nasıl bulaşır?

Corona virüs geçtiğimiz yılın son ayında Çin'de ortaya çıktı ancak Çin, salgını ciddi oranda kontrol altına almış gözüküyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'na göre, Çin'de 61.400'den fazla hasta iyileşti ve hastanelerden taburcu edildi. Bununla birlikte, Çarşamba günü Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19'un bir pandemi olduğunu duyurdu. Koronavirüs salgını, ABD ve Avrupa'da yavaşlama belirtisi göstermiyor ve günlük yeni vaka sayısında korkutucu artışlar bildiriliyor. Asya'da, bölgenin diğer bölgelerinin istikrar kazanması rağmen Japonya'daki vaka sayılarındaki artış endişeye neden oluyor. Son olarak, Türkiye'de ilk koronavirüs vakası Salı gecesi rapor edildi ve hastanın karantinaya, yakınlarının ise gözetim altına alındığı bildirildi.

Dünya genelinde son durum böyleyken, virüs üzerinde incelemelerde ve hastalığın tedavisi için çalışmalarda da önemli bir mesafe kat edildi. Tedavi için, virüsün yapısı ve vücutta neler yola açtığının bilinmesi büyük önem arz ediyor. Haberimizde, bugüne kadar edinilen bilgiler ile corona virüsünün insan hücresini nasıl ele geçirdiği ve çoğaldığını anlatıyoruz.

SARS-CoV-2 Coronavirus

Covid-19 hastalığına neden olan virüs şu anda hızla dünyaya yayılıyor. En az altı başka tipte koronavirüsün insanları enfekte ettiği bilinmektedir, bazıları soğuk algınlığına neden olurken iki türü ise salgınlara neden olur. Daha önce 2002'de SARS ve 2012'de MERS hastalığı koronavirüs kaynaklıdır.

Virüsün Adı Sivri Uçlarından Geliyor



Koronavirüs, adını yüzeyindeki taç benzeri sivri uçlardan almıştır. Virüs, sabunla temas ettiğinde ayrılan yağlı lipit moleküllerini barındıran bir baloncuk şeklindedir.

Vücuda Girişi ve Bir Hücreye Yerleşmesi

Virüs vücuda burun, ağız veya gözlerden girer, daha sonra ACE2 adı verilen bir protein üreten hava yollarımızdaki hücrelere tutunur. Yarasaların bedeninde bulunan benzer bir proteine tutunabildiği bilindiği için, yarasalardan insanlara bulaştığı düşünülmektedir.

Viral RNA Serbest Kalır

Virüs, yağlı zarını sizin hücre zarınızla kaynaştırarak hücreye bulaşır. İçeri girdikten sonra, koronavirüs RNA adı verilen bir genetik materyal parçacığı bırakır.

Koronavirüs Hücreyi Ele Geçirir

Virüsün genomu 30.000'den az genetik "harf" uzunluğundadır. (Bizimki 3 milyardan fazla.) Enfekte hücre RNA'yı okur ve bağışıklık sistemini uzak tutacak ve virüsün yeni kopyalarını toplamaya yardımcı olacak proteinler yapmaya başlar.

Antibiyotikler bakterileri öldürür ve virüslere karşı işe yaramamaktadır. Ancak araştırmacılar viral proteinleri bozabilecek ve enfeksiyonu durdurabilecek antiviral ilaçları test ediyorlar.

Viral Proteinler Oluşur

Enfeksiyon ilerledikçe, hücre mekanizması koronavirüsün daha fazla kopyasını oluşturacak yeni sivri uçlu proteinleri ve diğer türdeki proteinleri üretmeye başlar ve bağşıklık sistemi virüs tarafından kandırıldığı için bu üretim devam eder.

Yeni Virüslerin Oluşumu Tamamlanır

Virüsün yeni kopyaları toplanır ve hücrenin dış kenarlarına doğru hareket eder.

Enfeksiyonu Yayılır

Enfekte olmuş her hücre, hücre nihayet bozulmadan ve ölmeden önce virüsün milyonlarca kopyasını çıkarabilir. Virüsler yakındaki hücreleri enfekte edebilir veya akciğerlerden kaçan damlacıklarla sonuçlanabilir.

Bağışıklık Sisteminizin Tepkisi

Çoğu Covid-19 enfeksiyonu, bağışıklık sistemi virüsü temizlemek için savaşırken yüksek ateşe neden olur. Ağır vakalarda, bağışıklık sistemi aşırı tepki verebilir ve yanlışlıkla akciğer hücrelerine saldırmaya başlayabilir. Akciğerler sıvı ile dolar ve ölmekte olan hücrelerle tıkanır ve solunum güçlüğü başlar. Enfeksiyonların küçük bir yüzdesi akut solunum sıkıntısı sendromuna ve muhtemelen ölüme neden olabilir.



Corona Virüsü Vücuttan Nasıl Çıkar ve Nasıl Bulaşır?

Öksürme ve hapşırma, virüs yüklü damlacıkları yakındaki insanlara ve yüzeylere atabilir, burada virüs birkaç saat ila birkaç gün boyunca bulaşıcı özelliği ile kalabilir. Enfekte insanlar, bir maske takarak virüsü yaymaktan kaçınabilirler, ancak sağlıklı insanların hasta bir kişiye bakmadıkları sürece ya da Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan yurt dışı seyahati sonrası 14 gün kuralına ihtiyaç duymadığı sürece maske takmaları gerekmez.