Son Dakika Haberi: Dünyanın gözü Donald Trump’ta! Corona virüs testi pozitif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ile Brezilya Başkanı Jair Bolsonaro geçtiğimiz hafta bir araya gelmişlerdi. Bolsonaro, ABD Başkanı Trump ile tokalaşması ise ABD'de büyük yankı uyandırmıştı. Dün ise Brezilya basınında Bolsonaro'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yakalandığı belirtildi. Bugün gelen son dakika haberine göre ise Bolsonaro'da koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Bu gelişmeler üzerine ise Beyaz Saray acil toplanma kararı aldı. Donald Trump Türkiye saati ile 22.00'da açıklama yapacak.

DÜNYANIN GÖZÜ DONALD TRUMP'TA! CORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

ABD Basını Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'da koronavirüs çıktığını; Bolsonaro geçen hafta Trump'la görüştüğü için, Beyaz Saray'ın acil toplanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, koronavirüsle ilgili Türkiye saati ile 22.00'da basın toplantısı düzenleyecek.