Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika corona virüs açıklaması! Corona virüse karşı geliştirilen aşının testlerine başlandı

'nden son dakika açıklaması! Corona virüse karşı geliştirilen aşının testlerine başlandı

'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve ardından tüm Avrupa'ya yayılan corona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Özellikle tüm dünyanın merak ettiği corona virüse karşı aşı geliştirdi mi sorusuna da 'nden bir açıklama geldi. SÖ Başkanı 'un yaptığı açıklamaya göre, corona virüsün görüldüğü tarihten 2 ay sonra Covid-19'a karşı aşının ilk testlerine başlandı. İşte aşısının detayları...

Giriş Tarihi: 18.3.2020 23:03 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 23:04 ABONE OL
Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika corona virüs açıklaması! Corona virüse karşı geliştirilen aşının testlerine başlandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 8 bin 279 kişi hayatını kaybetti. Ölümcül virüs tüm dünyada büyük panik yaratırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) sevindiren bir açıklama geldi. DSÖ, koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerinin başladığını duyurdu.

2 AY SONRA İLK TESTLERE BAŞLANDI
DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüse karşı aşının ilk testlerine başlandığını belirtti. Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, hayal edilemeyecek bir başarıya imza atılarak virüsün genetik dizisinin çıkarılmasından sadece 2 ay sonra Covid-19'a karşı aşının ilk testlerine başlandığını duyurdu.

Son Dakika Haberi: Coronavirüs neden İtalya'yı bu kadar etkiledi? Diğer Avrupa ülkelerine göre...

"HAYAL EDİLEMEYECEK BİR BAŞARI"
Ghebreyesus, "Aşının ilk testlerine, virüsün genetik dizisi çıkarıldıktan sadece 60 gün sonra başlandı. Bu hayal edilemeyecek bir başarı. Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılara, deneysel ilaçları sistematik olarak değerlendirmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 8 bin 279 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı ise 208 bin 457'ye yükseldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika corona virüs açıklaması! Corona virüse karşı geliştirilen aşının testlerine başlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA