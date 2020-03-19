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Haberi | mü oldu? Karantina iddialarına eşi Benan Saraç'tan flaş yanıt...

haberi: Ünlü diyetisyen 'ın nedeniyle karantina altına alındığı iddia edilmişti. Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Saraç'ın test sonuçlarının beklendiğini söyleyen Saraç, asılsız söylemlere tepki gösterdi. Saraç, televizyonlarda sık sık corona virüsü ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyordu.

Giriş Tarihi: 19.3.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 12:09 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Ender Saraç corona virüsü mü oldu? Karantina iddialarına eşi Benan Saraç'tan flaş yanıt...

Koronavirüs salgınının başladığı ilk gününden itibaren salgına karşı nasıl tedbir alınması gerektiğini katıldığı yayınlarda anlatan , koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. Ünlü diyetisyenin eşi Benan Saraç konuyla ilgili bilgi verdi.

Ünlü diyetisyen Ender Saraç, perşembe günü rahatsızlandı. Üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye başvuran Ender Saraç, karantinaya alındı. Ünlü diyetisyenin eşi Benan Saraç, katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

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Son Dakika Haberi | Ender Saraç corona virüsü mü oldu? Karantina iddialarına eşi Benan Saraç'tan flaş yanıt...
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