Son Dakika Haberi | Ender Saraç corona virüsü mü oldu? Karantina iddialarına eşi Benan Saraç'tan flaş yanıt...

Koronavirüs salgınının başladığı ilk gününden itibaren salgına karşı nasıl tedbir alınması gerektiğini katıldığı yayınlarda anlatan Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. Ünlü diyetisyenin eşi Benan Saraç konuyla ilgili bilgi verdi.

Ünlü diyetisyen Ender Saraç, perşembe günü rahatsızlandı. Üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye başvuran Ender Saraç, karantinaya alındı. Ünlü diyetisyenin eşi Benan Saraç, katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: