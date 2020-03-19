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haberi | Corona virüs sonrası 'tan 'ye dikkat çeken teklif! ABD'den jet yanıt geldi: İhtiyacımız var...

haberi... ve SpaceX'in CEO'su , ile mücadele eden 'ye dikkat çeken bir teklifte bulundu. Musk, salgınla mücadele için suni solunum cihazı üretebileceğini duyurdu. Twitter'dan paylaşım yapan Musk, "İhtiyaç varsa suni solunum cihazları üreteceğiz. esla ileri HVAC sistemlerine sahip arabalar üretiyor. SpaceX yaşam destek sistemleri olan uzay aracı yapıyor. Suni solunum cihazları zor değil ancak hemen üretilemez." ifadelerini kullandı. Musk'a jet yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 19.3.2020 23:06 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 23:06 ABONE OL
Son dakika haberi | Corona virüs sonrası Elon Musk'tan ABD'ye dikkat çeken teklif! ABD'den jet yanıt geldi: İhtiyacımız var...

ve SpaceX'in CEO'su , yeni tip (Kovid-19) salgınıyla mücadele için suni solunum cihazı üretmeyi teklif etti.

Musk, Twitter hesabından ''İhtiyaç varsa suni solunum cihazları üreteceğiz.'' açıklamasında bulundu.

İhtiyaç duyan hastaneler için suni solunum cihazları yapabileceklerini ancak bu üretimin hemen mümkün olmadığını belirten Musk, ''Tesla ileri HVAC sistemlerine sahip arabalar üretiyor. SpaceX yaşam destek sistemleri olan uzay aracı yapıyor. Suni solunum cihazları zor değil ancak hemen üretilemez." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Bill de Blasio ise Twitter'dan Musk'a cevap vererek New York'un suni solunum cihazlarına ihtiyaç duyduğunu ve teklifi kabul ettiğini belirtti.

De Blasio, ''New York City, satın alacak. Ülkemiz ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya ve acilen suni solunum cihazlarına ihtiyacımız var. Önümüzdeki birkaç haftaya binlerce cihaza ihtiyaç duyulacak. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz ancak senin yardımına da açığız.'' mesajı gönderdi.

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Son dakika haberi | Corona virüs sonrası Elon Musk'tan ABD'ye dikkat çeken teklif! ABD'den jet yanıt geldi: İhtiyacımız var...
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