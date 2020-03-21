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Son dakika: 'da bir günde rekor ölüm

Son dakika haberine göre virüsten 793 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam ölü 4 bin 825 oldu.

Giriş Tarihi: 21.3.2020 20:12 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 20:24 ABONE OL
Son dakika: İtalya'da bir günde rekor ölüm

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 793 kişi artarak 4825'e yükseldi.

İtalya'dan gelen son dakika bilgileri şoke edici nitelikte! Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke olan İtalya'da, Ulusal Sağlık Servisi, hayatını kaybedenlerin yaş, cinsiyet dağılımlarına ve hangi hastalıklara sahip olanların daha çok etkilendiğine dair rapor yayınladı.

Yayınlanan raporda, ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalaması 78,5 olarak açıklanırken; yaşamını yitiren kadınların yaşının, erkeklerden fazla olduğu kaydedildi.

Raporda, hayatını kaybedenlerin yüzde 1.2'sinde başka hastalık tespit edilmezken; Koronavirüs dışında bir eştanısı bulunanların yüzde 23.5'i, iki eştanısı bulunanların yüzde 26.6'sı, üç eştanısı bulunanların ise yüzde 48.6'sının yaşamını yitirdiği görüldü

Son dakika: İtalya'da Corona virüs ölümleriyle ilgili çarpıcı gerçek!

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Son dakika: İtalya'da bir günde rekor ölüm
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