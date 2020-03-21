Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Korona virüsün görülmediği tek yer kıta Antarktika

: Korona virüsün görülmediği tek yer kıta Antarktika

’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını 6 kıtanın tamamını etkisi altına aldı. bilgisine göre coronavirüsün halen giremediği bir kıta var.Antarktika, küresel salgından etkilenmeyen tek kıta konumunda bulunuyor. ’nın Antarktika’da bulunan ’nda araştırma görevlisi olan Stijn Thoolen, dünyadaki salgın haberlerini takip ettiklerini ve endişe duyduklarını söyledi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 21.3.2020 22:52 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 23:04 ABONE OL
Son dakika: Korona virüsün görülmediği tek yer kıta Antarktika

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını 6 kıtanın tamamını etkisi altına aldı. Antarktika, küresel salgından etkilenmeyen tek kıta konumunda bulunuyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Antarktika'da bulunan Concordia İstasyonu'nda araştırma görevlisi olan Stijn Thoolen, dünyadaki salgın haberlerini takip ettiklerini ve endişe duyduklarını söyledi.

Thoolen, ekibinde yer alan Fransız ve İtalyan bilim insanlarının ülkelerinden gelen haberler nedeni ile çok üzgün olduklarını kaydetti. Thoolen, ailesine ve arkadaşlarına evde kalın uyarılarında bulundu.
Dünya genelinde toplam vaka sayısı 303 bin 154'e, toplam ölü sayısı 12 bin 962'ye ulaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Korona virüsün görülmediği tek yer kıta Antarktika
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA