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Son dakika: ABD 'ta sokağa indi

Son dakika haberi... ’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla ülkeler tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. ABD , ’ta corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otel ve yurtları hastanelere dönüştürmek için sokağa indi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 22.3.2020 20:14 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 20:41 ABONE OL
Son dakika: ABD Ordusu New York'ta sokağa indi

ABD eyaletleri içinde korona virüsünden en fazla etkilenen eyalet New York oldu. ABD'nin New York eyaletinde Amerikan Ordusunun Ulusal Muhafız birlikleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otelleri, kolej yurtlarını ve spor sahalarını yoğun bakım ünitesine benzer tıbbi tesislere dönüştürmek için sokağa indi.

ABD Ordusu Mühendis Birliği, otellerde bulunan 10 bin civarında odayı yoğun bakım ünitesine dönüştürmeyi planlıyor. New York'ta korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için feribot seferleri da sınırlandırıldı. New York'ta korona virüs vakası toplam 15 bin 168'e, hayatını kaybedenler ise 114 kişiye yükseldi.

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Son dakika: ABD Ordusu New York'ta sokağa indi
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