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: Rockefeller vakfının kehaneti gerçek oldu! Çin'in kurtulacağı virüs...

Antartika hariç neredeyse dünyanın her ülkesinde kendini gösteren hakkında iddiası geldi! Dünyanın en güçlü aileleri arasında yer alan Rockefeller'in kurduğu vakfa ait olan raporda corona virüsü hakkındaki kehanetler bir bir ortaya çıktı. 2010'da yayınlanan rapordu dünya genelinde 13 bini aşkın insanın ölümüne neden olan corona virüsten de bahsedilmiş. Raporda "Ölümcül bir virüsün" dünyayı esir alacağı anlatılırken ilk olarak Çin'in kurtulacağı da ifade ediliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 22.3.2020 10:58 ABONE OL
Son dakika: Rockefeller vakfının corona virüs kehaneti gerçek oldu! Çin'in kurtulacağı virüs...

Ocak ayında Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüsü, daha sonra İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde sıçrayan virüsün yıllar önce bir raporda anlatılması kehanet konusunda ilgili olanların dikkatini çekti. Rockefeller ailesi vakfı tarafından hazırlatılan raporda ülkelerin virüsle nasıl mücadele edecekleri anlatılırken, Çin'in ilk kurtulan ülke olacağı gelişmiş ülkelerin oldukça zorlanacağı, küresel kıda ve kaynak kriz yaşanacağı ifade ediliyor. 2010 yılında yazılan raporun adı ise 'Teknoloji ve Uluslararası Kalkınmanın Geleceği için Senaryolar'...

İŞTE HERKESİN KONUŞTUĞU CORONA VİRÜS KEHANETİ RAPORU...

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Son dakika: Rockefeller vakfının corona virüs kehaneti gerçek oldu! Çin'in kurtulacağı virüs...
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