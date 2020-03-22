Son dakika: Rockefeller vakfının corona virüs kehaneti gerçek oldu! Çin'in kurtulacağı virüs...

Ocak ayında Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüsü, daha sonra İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde sıçrayan virüsün yıllar önce bir raporda anlatılması kehanet konusunda ilgili olanların dikkatini çekti. Rockefeller ailesi vakfı tarafından hazırlatılan raporda ülkelerin virüsle nasıl mücadele edecekleri anlatılırken, Çin'in ilk kurtulan ülke olacağı gelişmiş ülkelerin oldukça zorlanacağı, küresel kıda ve kaynak kriz yaşanacağı ifade ediliyor. 2010 yılında yazılan raporun adı ise 'Teknoloji ve Uluslararası Kalkınmanın Geleceği için Senaryolar'...

İŞTE HERKESİN KONUŞTUĞU CORONA VİRÜS KEHANETİ RAPORU...