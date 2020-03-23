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'dan gelen görüntüleri şaşkına çevirdi! Corona virüsü hastasına 'Peygamberden geldi' sözleri ile koklattı...

Corona virüsü ile ilgili haberleri gibi ilginç görüntü ve bilgiler de ajanslar tarafından dünyaya servis ediliyor. Bir ilginç görüntü de 'dan geldi. İran'da corona virüsü bilançosu giderek artarken, virüs nedeniyle hastanede yatanlara İranlı din adamları tarafından bir sıvı koklatıldı. Videoda, "Kokla! Kokla Kokla! Bu, peygamberden geldi. Merhaba. Nasılsın Biraz daha iyi hissediyor musun? Daha iyi hissediyor musun? İnşallah daha iyi olacaksın." sözleri dikkat çekiyor. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 23.3.2020 15:21 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 15:25 ABONE OL
İran'dan gelen son dakika görüntüleri şaşkına çevirdi! Corona virüsü hastasına 'Peygamberden geldi' sözleri ile koklattı...

'da koronavirüs nedeniyle bilanço giderek ağırlaşıyor. Son gelen bilgilere göre; bin 812 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 25 bine dayandı. İran'da alınmayan tedbirler tüm dünyanın tepkisini çekerken, hastanedeki hastalara bir sıvının koklatıldığı video dikkat çekti.

"BU PEYGAMBERDEN GELDİ, KOKLA, KOKLA..."

Gelen görüntülerde bir kişinin hastanede yatan koronavirüs hastasına bir sıvı koklattığı görülüyor. Videoda, "Kokla! Kokla Kokla! Bu, peygamberden geldi. Merhaba. Nasılsın Biraz daha iyi hissediyor musun? Daha iyi hissediyor musun? İnşallah daha iyi olacaksın." ifadeleri dikkat çekiyor.

DAHA ÖNCE DE BİLİMDEN UZAK SÖYLEMLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Koronavirüs ile ilgili tedbirleri ciddi bir şekilde uygulamamakla eleştirilen İran'da her geçen gün farklı uygulamalar tavsiye ediliyor. Bilimden uzak uygulamalardan biri de türbe demirlerinin yalanmasıydı. Verilen fetvada bunun koronavirüsün çözümü olacağı söylenmişti.

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İran'dan gelen son dakika görüntüleri şaşkına çevirdi! Corona virüsü hastasına 'Peygamberden geldi' sözleri ile koklattı...
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