İspanya'da 500 yıl sonra ezan sesleri! Müslümanlar coronavirüse karşı balkon ve pencerelerden ezan okumaya başladı!

İspanya'nın Madrid, Granada, Ceuta gibi farklı kentlerindeki Müslüman cemiyetlerden yapılan çağrılarla sosyal medyada başlatılan kampanya ile ülkedeki Müslümanlardan her cuma günü balkon ve ya pencerelere çıkarak koronavirüse karşı çalışan herkese destek amaçlı ezan okumaları istendi.

Madrid'in Lavapies Mahallesindeki Bangladeşli Müslümanlar Cemiyeti de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, "Kovid-19'a karşı kültürümüzden, inançlarımızdan ve olanaklarımızdan her birimiz bu mücadelede birlikte kürek çekiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İspanya'daki Müslümanlar koronavirüse karşı ezan okuyor | Video

HER CUMA GÜNÜ BALKONLARDAN EZAN OKUNACAK!

"Evde kalma tavsiyelerini çiğnemeden geçmiş deneyimleri hatırlama veya yenilerini keşfetme hissini geri kazanabiliriz." ifadeleri kullanılan açıklamada, "verdikleri hizmetlerle bizim sağlığımızı koruyan herkese teşekkür etmek için" Müslümanlara her cuma günü saat 19.30'da balkon, teras ve ya pencerelerine çıkarak ezan okuması çağrısı yapıldı.

Müslüman cemiyetleri, ayrıca sosyal paylaşım sitelerinde Kovid-19 ile mücadelenin "bayrağı, dini ve kültürü olmadığına" vurgu yaptı.

Geçen cuma günü başlatılan kampanya ile balkon ve pencerelerine çıkan bazı Müslümanların ezan okumasıyla ilgili görüntüler sosyal paylaşım sitelerinde yer almıştı.

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