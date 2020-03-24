İspanya'dan şoke eden haber! Yaşlıları evlerinde ölüme terk ediyorlar

Corona virüs Avrupa'ya adeta bir kabus gibi çöktü. Her gün yüzlerce toplamda binlerce ölüm haberi geliyor. İtalya, Fransa ve İspanya durumdan en fazla etkilenen ülkeler olarak göze çarpıyor. Öte yandan İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, salgınla mücadele ve dezenfekte için göreve çağrılan askeri ilkyardım birliklerinin, pek çok yaşlı insanı yataklarında ölüme terk edilmiş bir halde bulduklarını söyledi.

Robles, "Ziyaretlerinin bazılarında ordu, tamamen terk edilmiş yaşlı insanlarla karşılaştı, hatta bazıları yataklarında yaşamlarını yitirmişti" dedi.

'İNSANLIK DIŞI TUTUM'

Bu tarz 'insanlık dışı' bir tutumun hoş görülemeyeceğini vurgulayan Robles, sorumluluklarını görmezden gelen kişilere karşı yasal süreç başlatılabileceğini açıkladı.

Bakan, "Bu konuda oldukça dobra ve acımasız olacağız ve oldukça açık bir mesajımız var: Kanunun tüm ağırlığı, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin üzerinde olacak" ifadelerini kullandı.

2 BİN 311 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ!

Ülkeyi sarsan haber, yetkililerin 650 bin hızlı test kitini dağıtmaya hazırlandığı sırada geldi. Testler, bakım evlerindeki yaşlılar, salgından en çok etkilenen bölgelerde bulunanlar ve sağlık görevlileri için kullanılıyor.

İspanya'da salgın nedeniyle şimdiye kadar 2 bin 311 kişi yaşamını yitirdi, virüsle enfekte olan kişi sayısı 35 bin 136'ya ulaştı.

HİZMET AYAKLARINA GELİYOR

Türkiye'de ise evlerinde kalmaları istenen yaşlılara sağlık personeli ve görevlilerin evlere kadar hizmet götürdüğü biliniyor. Kimi vatandaşlar evden market alışverişi siparişlerini bile kolaylıkla veriyor.

Polis ekipleri evden çıkamayan yaşlı vatandaşların alışverişini yapıp teslim ediyor | Video