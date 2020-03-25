Son Dakika Haberi: Corona virüsü belirtileri ile ilgili akılalmaz araştırma raporu! Corona virüsü hastaların yüzde 40’ı…

Corona virüsü belirtileri ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünyanın ortak sorunu haline gelen ve kısa süre içerisinde 19 bin civarında insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsü şu ana kadar 425 binin üzerinde kişide görüldü. Koronavirüs aşısı ile ilgili dünya üzerinde hummalı bir çalışma devam ederken, İzlanda ve Japonya'da yürütülen iki farklı çalışma yeni tip corona virüsü (Kovid-19) ile ilgili akılalmaz bir gerçeği gözler önüne serdi. Nüfusu 364 bin olan İzlanda'da, sağlık yetkilileri ve "deCode Genetics" şirketince hafta başına kadar 10 bin 300 kişiye Kovid-19 testi yapıldı. Ülkede test sonuçları pozitif çıkan 218 kişinin yarısında Kovid-19'un hiçbir belirtisinin görülmediği tespit edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ İLE İLGİLİ AKILALMAZ SON DAKİKA HABERİ

İzlanda ve Japonya'da corona virüsü belirtileri ile ilgili yapılan araştırmalar hastalığın yüzde 40 oranında belirti göstermediğini ortaya çıkardı.

İşte detaylar;