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Son Dakika Haberi: virüsü belirtileri ile ilgili akılalmaz araştırma raporu! hastaların yüzde 40’ı…

Dünyanın ortak gündem konusu olan ve her geçen gün yüzlerce insanın canını alan virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar 19 bin civarında insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgını dünya üzerinde 425 bin kişide görüldü. Bilindiği üzere hastalığın en büyük belirtileri arasında yüksek ateş, nefes darlığı ve kuru öksürük yer alıyor. Bunların yanı sıra nadir olarak da balgam, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve halsizlik gibi belirtiler görülüyor. Son olarak hastalığın belirtileri ile ilgili İzlanda ve Japonya’da yürütülen iki farklı çalışma akılalmaz bir gerçeği gözler önüne serdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 25.3.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 14:42 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Corona virüsü belirtileri ile ilgili akılalmaz araştırma raporu! Corona virüsü hastaların yüzde 40’ı…

virüsü belirtileri ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünyanın ortak sorunu haline gelen ve kısa süre içerisinde 19 bin civarında insanın hayatını kaybetmesine neden olan şu ana kadar 425 binin üzerinde kişide görüldü. Koronavirüs aşısı ile ilgili dünya üzerinde hummalı bir çalışma devam ederken, İzlanda ve Japonya'da yürütülen iki farklı çalışma yeni tip corona virüsü (Kovid-19) ile ilgili akılalmaz bir gerçeği gözler önüne serdi. Nüfusu 364 bin olan İzlanda'da, sağlık yetkilileri ve "deCode Genetics" şirketince hafta başına kadar 10 bin 300 kişiye Kovid-19 testi yapıldı. Ülkede test sonuçları pozitif çıkan 218 kişinin yarısında Kovid-19'un hiçbir belirtisinin görülmediği tespit edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ İLE İLGİLİ AKILALMAZ SON DAKİKA HABERİ

İzlanda ve Japonya'da ile ilgili yapılan araştırmalar hastalığın yüzde 40 oranında belirti göstermediğini ortaya çıkardı.

İşte detaylar;

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Son Dakika Haberi: Corona virüsü belirtileri ile ilgili akılalmaz araştırma raporu! Corona virüsü hastaların yüzde 40’ı…
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