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: Sağlık Bakanı'ndan flaş açıklaması: Mesih bizi kurtaracak!

tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken, haberleri de art arda geliyor. Devletler coronavirüse karşı mücadelesini sürdürürken ilginç açıklamalar da ajanslar tarafından tüm dünyaya servis ediliyor. O açıklamalardan biri de 'den geldi. İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yakında özgürlük içerisinde çıkacağız ve Mesih bizi dünyadaki tüm dertlerden arındıracak" dedi. Daha önce de, İran'da 'Bu koku peygamberden geldi. Kokla, iyileşeceksin' diyen din adamlarının videosu ajanslar tarafından servis edilmişti.

Giriş Tarihi: 25.3.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 09:29 ABONE OL
Son dakika: İsrail Sağlık Bakanı'ndan flaş coronavirüs açıklaması: Mesih bizi kurtaracak!

İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Mesih'in Hamursuz Bayramı'ndan önce gelmesi için dua ediyoruz. Eminim ki Mesih gelecek. Yakında özgürlük içerisinde çıkacağız ve Mesih bizi dünyadaki tüm dertlerden arındıracak" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüs İsrail'de de hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının 1442'ye ulaştığı bildirildi. İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımcının bulunduğu toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı. Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

"EMİNİM Kİ MESİH GELECEK"

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'de yer alan habere göre; "İsrailliler ne kadar daha tecrit altında kalacak?" şeklindeki bir soruya cevap veren İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman, "Mesih'in Hamursuz Bayramı'ndan önce gelmesi için dua ediyoruz. Eminim ki Mesih gelecek. Yakında özgürlük içerisinde çıkacağız ve Mesih bizi dünyadaki tüm dertlerden arındıracak" diye konuştu.

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Son dakika: İsrail Sağlık Bakanı'ndan flaş coronavirüs açıklaması: Mesih bizi kurtaracak!
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