Corona virüsü ilacı ile ilgili son dakika açıklaması: İlacı geliştirdik...

Koronavirüs aşısı ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Rusya'nın önemli haber ajanslarından Sputnik'in son dakika olarak servis ettiği habere göre; Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), yeni tip koronavirüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu.

Ajansın basın dairesinden yapılan açıklamada, FMBA'nın yeni tip koronavirüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin'in ve Fransa'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında koronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" ifadelerine yer verildi.

VAKA SAYISI 600 BİNİ AŞTI

Koronavirüsü nedeniyle şu ana kadar 614 bin 884 kişi hastalandı. Vaka sayısı hızla artarken, ölüm sayısı 28 bin 687'ye ulaştı.

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