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'de Kovid-19 ölümleri 16'ya yükseldi

'de Koronavirüs nedeniyle ölüm ve vakalar artıyor.  İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 30.3.2020 14:15 ABONE OL
İsrail'de Kovid-19 ölümleri 16'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 58 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin Kovid-19 nedeniyle Tel Aviv yakındaki bir hastanede tedavi altında bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin ardından bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 16'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 4 bin 347'ye ulaştığını duyurmuş, virüs kaynaklı ilk ölüm 20 Mart'ta kayıtlara geçmişti.

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İsrail'de Kovid-19 ölümleri 16'ya yükseldi
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