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Anlaşma sağlandı! Corona virüs aşısı için tarih verdiler...

'li ilaç üreticisi "Johnson and Johnson" şirketi hükümetle anlaşarak aşısı için tarih verdi. Koronavirüse karşı çalışmalarını sürdürdüğü aşıyı eylüle kadar insanlar üzerinde denemeye başlayacağını bildirdi.

Giriş Tarihi: 1.4.2020 08:21 ABONE OL
Anlaşma sağlandı! Corona virüs aşısı için tarih verdiler...

Kozmetik ve hijyenik ürünlerin yanı sıra tıbbi malzeme ve ilaç üreticisi "Johnson and Johnson" şirketi, Kovid-19 aşı adayını belirlediğini, bir milyar dozun üzerinde üretimi sağlamak amacıyla ABD hükümetiyle dün 1 milyar dolarlık anlaşma yaptığını duyurdu.

Şirket, aşının eylüle kadar insanlar üzerinde denenmeye başlanacağını, 2021 yılının başında da acil kullanıma hazır olmasının planlandığını açıkladı.

1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM SÖZÜ

Johnson and Johnson, ABD Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA) ile aşı araştırma, geliştirme ve klinik deney çalışmasına birlikte fon sağlamak için 1 milyar doların üzerinde yatırım sözü verdi.

Şirketin Üst Yöneticisi Alex Gorsky, basın açıklamasında, "Dünya, acil kamu sağlığı kriziyle yüzleşiyor. Biz de mümkün olan en kısa sürede küresel açıdan elde edilebilir ve düşük maliyetli Kovid-19 aşısı için üzerimize düşeni yapmaya kendimizi adadık." ifadesini kullandı.

Şirket, ocak ayında olası yeni tip koronavirüs aşısı üzerinde çalışmaya başladığını, bu çalışmada deneysel Ebola aşısını yapmak için kullanılan teknolojilerden faydalandığını açıklamıştı.

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Anlaşma sağlandı! Corona virüs aşısı için tarih verdiler...
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