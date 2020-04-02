ABD California'da yaşayan Türk doktor, Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu A Haber'de koronavirüs konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ile gurur duyduğunu belirten Çilingiroğlu, Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çalışmalarının son derece önemli olduğunu da sözlerine ekledi. ABD'deki son durumu değerlendiren Çilingiroğlu, virüsün yayılma hızını da yorumladı.

Prof. Dr. Çilingiroğlu A Haber'de konuştu: "Ülkemle gurur duyuyorum" | Video

İşte Prof. Dr. Çilingiroğlu'nun açıklamaları:

"SADECE ABD DEĞİL TÜM DÜNYA ÇALKALANIYOR"

ABD çalkalanıyor ama sadece ABD değil. Dünyanın hemen her ülkesine bu hastalık yayılmış durumda. Bizler birbirimizden ayrı değiliz. Hepimiz beraberiz ve bu virüsle savaşmak zorundayız. Bilimsel olmayan yazılara kulasak asmayın.

Maskenizi takmadan dışarı çıkmayın diyorum ben. Türkiye'de vaka sayıları artabilir zira evimizde durmuyoruz. Evimizde kalmamız gerekiyor. İnsanlar virüsü nereden aldıklarını bilmiyorlar, biz doktorlar ise virüsü nereden aldığımızı biliyoruz. Hastalardan alıyoruz.

Türkiye'deki bilim kuruluna ve tüm meslektaşlarıma saygı duyuyorum ama ben maske takılması gerektiğini düşünüyorum.

Dünya genelinde 1 milyon insan enfekte oldu. 200 bine yakın insan taburcu edildi. Ve binlerce insan hastanede.

"CUMHURBAŞKANIMIZI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM"

Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sağlık Bakanımızı gönülden kutluyorum. Solunum cihazı üretmek için hızlı bir şekilde harekete geçtiler. Ben ülkem ile gurur duyuyorum.