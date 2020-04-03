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Hafter'e büyük şok! Hava saldırısında yerle bir edildi

'nın kuzey doğusundaki Sirte kentinde konuşlanan gayri meşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı 20 askerin hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.4.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 11:27 ABONE OL
Hafter'e büyük şok! Hava saldırısında yerle bir edildi

Libya'nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükumetine (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Sirte kenti çevresindeki Hafter güçlerinin konuşlandığı noktalara hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Operasyonun Basın Sözcüsü Mustafa el-Mecii, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UMH güçlerinin Veşka bölgesine düzenlediği hava saldırısının Sirte kentinin doğusundaki Ebu Karin bölgesine saldırı hazırlığı yapan Hafter unsurlarının hedef aldığını dile getirdi.

Mecii, ani saldırıda 20'den fazla Hafter askerinin öldürüldüğünü, 15'ten fazla silahlı teçhizatın kullanılmaz hale getirildiğini söyledi.

Hafter güçleri, koronavirüsle mücadele hedefli 21 Mart'ta ateşkes ilan edilmesine rağmen, başkent Trablus'un çeşitli bölgelerine saldırı düzenlemeyi sürdürmüştü. Bunun üzerine UMH, 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" adını verdiği askeri operasyonu başlatarak, bu saldırılara cevap vermişti.

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Hafter'e büyük şok! Hava saldırısında yerle bir edildi
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