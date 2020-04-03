Son dakika haberi: İtalya isyan bayrağını açtı! AB'ye tepki çığ gibi büyüyor! Bayrakları böyle söktüler...

İtalya'da AB'ye tepkiler giderek artıyor. Corona virüsü kıskancındaki ülkede bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Ekonomi ve sağlık sistemi çökerken, ülkede büyük bir kaos hakim. Avrupa Birliği'nin yeterince yardım etmediğini düşünen İtalyan bakanlar geçtiğimiz günlerde, odalarındaki AB flamalarını indirmişlerdi. Benzer görüntüler sokaklara sıçradı. Bir İtalyan vatandaş meydandaki AB bayrağını indirdi.

İtalya, AB'den çıkıyor mu? Corona virüsü salgınında yalnız bırakılan İtalya'da halk o bayraklarını indirmeye başladı | Video

İtalya'daki aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, sosyal medya hesabından İtalyan bir kişinin AB bayrağını indirdiği anları paylaştı. Salvini, AB'yi uyardı. "Uyanmazsanız bu sahneler çoğalacak" dedi.

Salvini paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa uyanmazsa, bu sahneler çoğalacak. Büyük bir halk olmanın gururu ile daima ileri ve asla pes etmeyin."

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI GİDEREK ARTIYOR

İtalya, Çin'de patlak verne koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke oldu. Vaka sayısı 115 bini aşan ülkede, ölü sayısı 14 bine dayandı. Toplu ölümlerin gerçekleştiği, hastanelerin vaka tercihinde bulunduğu ülkeden gelen son bilgilere göre net bilanço şöyle:

Ölü sayısı: 13 bin 915

Vaka sayısı: 115 bin 242

DÜNYADA VAKA SAYISI 1 MİLYON 33 BİN 478

Dünyada en çok vakanın görüldüğü ülke ABD oldu. ABD, 245 bin 601 kişide Covid-19 olduğunu tespit etti. İspanya bugünkü vakalar ile İtalya'yı geçti. İspanya'da vaka sayısı 117 bin 710 oldu. Ülke dünyada ikinci sırada yer alıyor. İtalya 115 bin 242 vaka ile üçüncü, Almanya ise 85 bin 63 vaka ile dördüncü sırada yer alıyor.

Dünyadaki son vaka sayısı 1 milyon 33 bin 478 olurken, ölümlü vaka sayısı ise 54 bin 369.

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