Wuhan'dan gelen son dakika haberi dünyayı korkuttu! Corona virüste ikinci dalga paniği...

İtalya'da 14 bin, İspanya'da 11 bin, Fransa'da ise 5.500 kişi corona virüs yüzünden hayatını kaybetti. Tüm dünya corona virüsün aşısını ve tedavisini araştırırken Wuhan'dan gelen son dakika haberi herkesi korkuttu! Virüsün yayıldığı Wuhan'da 4 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında hükümet herkesin evinde kalması gerektiğini deklere ederek önlemleri sıkılaştırdı. Şehirde son aylarda yeni tanı konulmadığı, seyahat kısıtlamasının da kaldırılacağı ifade edilmişti.

İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ!

Çin Halk Cumhuriyeti, koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Wuhan'da yaşayanlara evlerinde kalmaları ve önlemleri sıkılaştırmaları çağrısında bulundu. Daha önce 8 Nisan'da seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı açıklanan Wuhan'da dört kişinin daha hayatını kaybetmesi üzerine 'ikinci dalga' endişesi başladı.