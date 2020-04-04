Dünyaya ‘Türk usulü selamlaşma’ çağrısı

Dünyayı saran koronavirüs salgını birçok alışkanlığı değiştirdiği gibi selamlaşma şeklini de değiştirdi. Virüs bulaşır korkusuyla karşısındakiyle tokalaşmak istemeyenler, dirseklerini ya da ayaklarını birbirine değdirerek selamlaşıyor. Buna bir alternatif de eli göğse götürerek yapılan Türk usulü selamlaşma. ABD Dışişleri Bakanlığı da bu yöntemle selamlaşmayı önerdi. Bakanlık, Twitter'da koronavirüs önlemleri ile ilgili bir video yayınladı. Sosyal mesafe önlemlerinden bahsedilen videoda bir Türk geleneği olan eli göğse götürme örneği verildi. Daha önce de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stoltenberg'le tokalaşmak yerine elini kalbine götürerek, 'eyvallah selamı' vermişti. Stoltenberg de aynı şekilde karşılık vermişti.