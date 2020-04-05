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salgını hızla yayılıyor! İşte dünya genelinde son 24 saatte yaşananlar...

salgını ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Bugüne kadar coronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bine yaklaşırken vaka sayısı 1 milyon 25o bine yaklaştı. İtalya'da bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı düşmeye devam ederken toplan vefat edenlerin sayısı 15 bin 887'ye ulaştı. Dünya genelinde en fazla vaka sayısının tespit edildiği ABD'de ise can kaybı 9 bin 365'e yükseldi. İşte salgınında 24 saatte yaşananlar...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.4.2020 23:08 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 23:12 ABONE OL
Coronavirüs salgını hızla yayılıyor! İşte dünya genelinde son 24 saatte yaşananlar...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı can kaybı sayısı 70 bine yaklaşırken, vaka sayısı 1 milyon 250 bini aştı.

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle 1 günde hayatını kaybedenlerin sayısı düşmeye devam ederken, son 24 saatte 525 kişinin ölümüyle toplam sayı 15 bin 887'ye yükseldi. Vaka sayısının 91 bin 246'ya ulaştığı İtalya'da, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısı 128 bin 948'e yükseldi.

İspanya'daki Kovid-19 kaynaklı can kaybı 12 bin 418'e çıktı. Virüs bulaşanların sayısı 130 bin 759'a ulaşan ülke, vaka sayısında ABD'den sonra ikinci sırada yer aldı.

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Coronavirüs salgını hızla yayılıyor! İşte dünya genelinde son 24 saatte yaşananlar...
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