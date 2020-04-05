Son Dakika Haberi | Corona virüsü ile boğuşan İspanya’da uzun süredir en düşük artış! Ölü ve vaka sayısı...

Corona virüsü ile ilgili endişe verici haberlerin yanında umut verici veriler de geliyor. Dünya geneline baktığımızda, şu ana kadar Amerika'da 312.000'den fazla kesinleşmiş vaka var ve yaklaşık 8.500 kişi öldü. Cumartesi günü 1.344 kişiyle en fazla insan ölümü rapor edildi. Bugün İspanya'da 674 kişi daha corona virüsten öldü. Bu, Mart ayından bu yana yüzde olarak en düşük günlük artış olarak kayıtlara geçti. Cumartesi günü İspanya'da 809 kişi ölmüştü ve bugün itibariyle ülkedeki corona virüsü kaynaklı ölüm sayısı toplam 11.744'e ulaştı.

İspanya, yıkıcı corona virüsü salgınından 12.418 ölüm gördü. Ancak kanıtlar, ülkenin yeni vakaların ve ölümlerin yavaşlamasıyla salgının en kötü zamanını atlattığına işaret ediyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İspanya'da 80.261 aktif Kovid-19 vakası var.