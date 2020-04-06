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haberi: İngiliz medyasından bomba iddia! Başbakan 'ın durumu ağırlaştı mı?

Az önce DHA'nın geçtiği bilgisine göre 'un durumu anlatıldığı gibi pek iyi değil. Daha önce testi pozitif çıkan Boris Johnson; dün gece hastaneye kaldırıldı. İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick; BBC'ye yaptığı açıklamada Johnson'un durumumun iyi olduğunu ifade etse de The Guardian'ın iddiası bambaşka! Bugünü de hastanede geçirecek Boris Johnson'un durumunun kötü olduğu nefes almakta zorlandığı iddia edildi; işte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 6.4.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 15:32 ABONE OL
Son dakika haberi: İngiliz medyasından bomba iddia! Başbakan Boris Johnson'ın durumu ağırlaştı mı?

' ülkemize geldi ve birçoğumuz sevdiklerimizi kaybedeceğiz.' diyerek tüm İngiltere'de öfkeyle karşılanan 'un hastaneye kaldırılmasından sonra iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Corona virüs yüzünden 5 bin kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de The Guardian, Boris Johnson'un durumunun iyi olmadığını nefes alıp verirken güçlük çektiğini belirtti. Johnson'un kaldırıldığı hastanenin ismi de açıklanmadı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 27 Mart'ta yakalandığı koronavirüs belirtileri ağırlaşınca, dün gece hastaneye kaldırılmıştı. İngiliz basını Başbakanın durumunun ağırlaştığını ileri sürdü.

Başbakan Johnson'ın 27 Mart'ta koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Başbakanlık Konutu'nda kendini karantinaya almıştı. Konuttan çalışmalarını sürdüreceğini belirten Johnson, dün gece hastalık belirtilerinin ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Başbakanlığa yakın St Thomas Hastanesi'ne kaldırılan Johnson'un, sabah saatlerinde alınan bilgiye göre durumunun ağırlaştığı yönündeydi.

OKSİJEN TEDAVİSİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Johnson'un 10 gündür devam eden hastalığının iyileşme göstermemesi üzerine hastaneye kaldırıldığı ve çalışmalarını hastaneden yürüteceği ifade edildi. Başbakana, hastanede oksijen tedavisi yapıldığı düşünülüyor.

Az önce gelen son dakika bilgisine göre İngiltere Başbakanlık Sözcüsü dün semptomları devam eden ve dün gece hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın solunum cihazına bağlandığına ilişkin haberleri yalanladı.

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Son dakika haberi: İngiliz medyasından bomba iddia! Başbakan Boris Johnson'ın durumu ağırlaştı mı?
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