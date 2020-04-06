Son dakika haberi: İngiliz medyasından bomba iddia! Başbakan Boris Johnson'ın durumu ağırlaştı mı?

'Corona virüs ülkemize geldi ve birçoğumuz sevdiklerimizi kaybedeceğiz.' diyerek tüm İngiltere'de öfkeyle karşılanan Boris Johnson'un hastaneye kaldırılmasından sonra iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Corona virüs yüzünden 5 bin kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de The Guardian, Boris Johnson'un durumunun iyi olmadığını nefes alıp verirken güçlük çektiğini belirtti. Johnson'un kaldırıldığı hastanenin ismi de açıklanmadı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 27 Mart'ta yakalandığı koronavirüs belirtileri ağırlaşınca, dün gece hastaneye kaldırılmıştı. İngiliz basını Başbakanın durumunun ağırlaştığını ileri sürdü.

Başbakan Johnson'ın 27 Mart'ta koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Başbakanlık Konutu'nda kendini karantinaya almıştı. Konuttan çalışmalarını sürdüreceğini belirten Johnson, dün gece hastalık belirtilerinin ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Başbakanlığa yakın St Thomas Hastanesi'ne kaldırılan Johnson'un, sabah saatlerinde alınan bilgiye göre durumunun ağırlaştığı yönündeydi.

OKSİJEN TEDAVİSİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Johnson'un 10 gündür devam eden hastalığının iyileşme göstermemesi üzerine hastaneye kaldırıldığı ve çalışmalarını hastaneden yürüteceği ifade edildi. Başbakana, hastanede oksijen tedavisi yapıldığı düşünülüyor.

Az önce gelen son dakika bilgisine göre İngiltere Başbakanlık Sözcüsü dün semptomları devam eden ve dün gece hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın solunum cihazına bağlandığına ilişkin haberleri yalanladı.