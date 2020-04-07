Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Çin odaklı çalışıyorlar dedi! Trump DSÖ'ye sağlanan fonları askıya alıyor

Son dakika: odaklı çalışıyorlar dedi! Trump 'ye sağlanan fonları askıya alıyor

Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında " yanlısı davranmakla" suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne () verdikleri fonları askıya alacaklarını duyurdu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.4.2020 01:36 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 01:39 ABONE OL
Son dakika: Çin odaklı çalışıyorlar dedi! Trump DSÖ'ye sağlanan fonları askıya alıyor

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) verdikleri fonları askıya alacaklarını duyurdu.

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu. Konuşmasına, "Bu hafta çok acı verici olacak, bir canavara karşı savaşıyoruz." ifadeleriyle başlayan Trump, virüs ile her cephede savaştıklarını kaydetti.

Son dakika: New York'ta rekor can kaybı! Corona virüs salgını nedeniyle 731 kişi 24 saatte yaşamını yitirdi

DSÖ'nün Kovid-19 salgınında bazı çağrıları yapmakta geç kaldığını belirten Trump, örgütün ABD'nin Çin'e yönelik seyahat yasağına da karşı çıktığını anımsattı.

Trump, DSÖ'nün "Çin odaklı" çalıştığını belirterek "DSÖ'nün işleyişine bir bakacağız. Ancak DSÖ'ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika: İstanbul ilçe ilçe corona virüs vaka ve ölüm haritası! Sağlık Bakanı Koca işaret etmişti...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Çin odaklı çalışıyorlar dedi! Trump DSÖ'ye sağlanan fonları askıya alıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA