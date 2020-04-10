Corona virüsü belirtileri ile ilgili uzmanlardan son dakika açıklaması: Corona virüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı

Dünya corona virüs salgını ile ilgili mücadelesine topyekûn devam ederken, her geçen gün vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. Şu ana kadar dünya üzerinde 1.5 milyondan fazla insanın yakalandığı salgın, 90 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Aşı ve tedavi çalışmaları hızla devam ederken, corona virüs belirtileri ile ilgili ortaya atılan o iddia ise dünyanın gündemine oturdu. Uzmanlar daha önce ölümcül virüsün başka belirtileri olabileceğini de duyurmuştu. Henüz bilimsel bir çalışmayla desteklenmese de Fransız dermatologlar Kovid-19 ile ilgili hiç bilinmeyen belirtilerin olduğunu açıkladı. İşte tüm dünyanın konuştuğu son dakika haberinin ayrıntıları…

UZMANLAR AÇIKLADI! CORONA VİRÜSÜN 3 YENİ BELİRTİSİ ORTAYA ÇIKTI

Fransız dermatologlar yeni tip koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 belirtileri arasında sahte soğuk yanığı, ürtiker ve geçmeyen kızarıklık gibi cilt rahatsızlıkları olabileceğini duyurdu