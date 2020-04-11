Son dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş infaz detayı! Prens Selman'ın en yakınındaki 2 isim...

Son dakika haberi: Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesiyle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 117 sayfalık iddianamenin detayları ortaya çıktı. Aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın danışmanı Saud Al Kahtani ve Suudi Arabistan İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Asiri'nin de yer aldığı 20 şüpheli hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede cinayetin nasıl işlendiği, talimatın kimler tarafından verildiğine yer verilirken, şüphelilerin tek tek tüm özellikleri ayrıntılı olarak ele alındı.

TÜM OKLAR SELMAN'I İŞARET EDİYOR

İddianameye göre özellikle talimatın kimden geldiği yönündeki tüm oklar ise Suudi veliaht prensi Muhammed Bin Selman'a çıkıyor.

İddianameye göre cinayet şu şekilde gerçekleşti. Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'na 2 Ekim tarihinde geleceği Suudi Arabistan Krallığı yetkililerine iletildi. Bunun üzerine şüpheliler arasında yer alan Veliaht Prens Selman'a yakınlığıyla bilinen Tümgeneral Muhammed El Asiri ve Selman'ın danışmanı Saud Al Kahtani, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'a getirilmesi için düğmeye bastı. Kabul etmemesi ve getirilememesi halinde ise öldürülmesi yönünde şüphelilerden Abu Hussain'e talimat vererek ekip kurdurup, görevlendirme yaptı.

15 KİŞİLİK EKİP KURDULAR

Hussain, talimat üzerine 15 kişilik bir ekip oluşturdu. Ekip, istihbarat, lojistik ve müzakere grubu şeklinde 3'e bölündü. Müzakere grubunun başına şüpheli Özel Müdahale Uzmanı Tuğgeneral Maher Abdulaziz M. Mutreb getirildi. Kaşıkçı'nın karşı koyup gitmek istememesi ve öldürülmesi halinde bulunması gerektiği düşünülen Adli Tıp uzmanı Mohammed Al Tubaigy'de ekipte yer aldı. Suikast timi gerekli talimatları aldıktan sonra İstanbul Başkonsoloslu'nun çalışma odasını, görüşme yeri olarak belirledi. Olay anı, öncesi, sonrası için her türlü ihtimal düşünülerek planlama yapıp, tedbirler alındı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı parçalar ayıran Suudi Arabistan'ın özel katliam timinin şoke eden itirafları ortaya çıktı!

13.00'DA BEKLİYORUZ DEDİLER

3'e bölünen infaz timinden birincisinde yer alan 3 şüpheli 1 Ekim 2018'de, ikinci ekipte yer alan 3 şüpheli ve 9 kişiden oluşan üçüncü ekip ise 2 Ekim tarihinde İstanbul'a giriş yaptı. Konsoloslukta görevli 3 şüpheli de bu infaz ekibine dahil oldu. Sultan Abdülbari isimli konsolosluk sekreteri, Kaşıkçı'yı 2 Ekim saat 11.50'de arayarak, saat 13.00'da gelerek evlilikle ilgili belgeleri alabileceğini söyledi. Kaşıkçı saat 13.08'de konsolosluğa giriş yaptı.

CEMAL KAŞIKÇI NİŞANLISI HATİCE CENGİZ İLE 2 EKİM GÜNÜ SUUDİ ARABİSTAN KONSOLOSLUĞU'NUN ÖNÜNE BU TAKSİ İLE GELDİ. TAKSİDEN İNEN KAŞIKÇI BÖYLE KONSOLOSLUĞA YÜRÜDÜ

VIP ODASINDA GERÇEKLEŞTİ

Cemal Kaşıkçı henüz konsolosluğa girmeden önce şüpheliler Abdülaziz Mutreb ve Mohammed Tubaigy, kendi aralarında Kaşıkçı'nın cesedinin nasıl parçalanıp yok edileceği hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bu görüşme tespit edildi. Kaşıkçı konsolosluğa girdikten sonra ikinci kattaki konsolosluk VIP odasına davet edildi. Kaşıkçı'ya ilk olarak Suudi Arabistan'a dönüp dönmeyeceği soruldu, hakkında Interpol'den emir olduğu, yargı kararı olduğu söylendi. Kaşıkçı, böyle bir şey olmadığını aktardı.

CEMAL KAŞIKÇI'NIN CESEDİ KONSOLOSLUKTAN BU ARAÇ İÇERİSİNDE ÇIKARILDI

BOĞULARAK ÖLDÜRDÜLER

Kaşıkçı'nın oğluna mesaj yazması istendi. Kaşıkçı'nın bunu kabul etmemesi üzerine ve binadan ayrılmasına izin verilmeyip ağzı kapatıldı. Şüpheliler tarafından karşı koymaya çalışan ancak başaramayan Kaşıkçı, boğularak öldürüldü. Kaşıkçı'nın cesedi parçalanarak başkonsolosluk binasından çıkarıldı. Şüphelilerden Mustafa Almadani, Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyerek, diğer şüpheli Saif Alqahtani ile birlikte konsolosluk binasından çıktı ve soruşturma birimlerini yanıltmaya çalışıldı.

CESET PARÇALANDI

Olaydan sonra şüpheliler farklı gruplar halinde İstanbul'dan havalimanı yoluyla ayrıldı. Soruşturma birimleri tarafından başlatılan tahkikat üzerine, konsolosluk binasında, konutunda, araçlarında, şüphelilerin konakladığı otel ve Kaşıkçı'nın cesedinin bulunma ihtimali olan Yalova'da arama yapıldı. Olay yeri incelemelerinde Kaşıkçı'nın cesedi veya cesede ait herhangi bir iz ve emare bulunamadı. Şüpheliler tarafından konsolosluk binasından parçalanarak çıkarılan ceset, ortadan kaldırılarak yok edildi.

O BAVULLARDA NE VARDI?

2 Ekim tarihinde saat 15.02 sıralarında 2 araç konsolosluktan çıkış yaptı. İkinci araç olan 34 CC 1865 plakalı araç 15.07 sularında konsolosluk rezidansına geldi ve şüpheli Abdulaziz Mutreb inerek konutun içerisine girdi. Araç rezidansın garajına çekildi. 2 şüpheli daha araçtan inerek, araç içerisinden çıkan bavulları konutun içine taşıdı. Bavullar toplamda 3 ayrı kişi tarafından farklı zaman aralıklarında taşındı. Kamera kayıtlarına göre kaç bavul olduğu tam anlaşılamasa da soruşturma birimleri 5 adet bavul olduğu değerlendirmesinde bulundu.

KONSOLOSLUKTAN ÇIKARILAN CESET BAŞKONSOLOSUN REZİDANSINA BÖYLE GETİRİLDİ. CESET VALİZLERLE İÇERİYE TAŞINDI.

EKİBİ O KURDU

İşte iddianamedeki şüpheliler ve gerçekleştirdikleri eylemler: İddianamede 1 numaralı şüpheli Suudi Arabistan İstihbarat Başkan Yardımcısı olan Ahmet Bin Muhammed El Asiri oldu. Asiri, Kaşıkçı'nın kendi isteği veya kabul etmemesi durumunda zorla getirilmesinden, mümkün olmaması halinde ise öldürülmesi yönünde şüpheli Abu Hussain'e talimat verdi. Ekip kurdurup, görevlendirme yaptı. Olaydan sonra Suudi Arabistan'daki görevinden alındı. Suudi Arabistan'daki yargılama sonucunda yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

DANIŞMAN DA ŞÜPHELİ

İddianamede iki numaralı şüpheli veliaht prens Muhammed Bin Selman'ın danışmanı olan Saud El Kahtani oldu. Kahtani, Suudi Arabistan Kraliyet Dairesi Müsteşarı olarak iddianamede kendisine yer bulurken, uluslararası basın yayın kuruluşlarının haberlerinde Suudi muhalifleri tehdit için Twitter'da kurduğu troll ordusunun başındaki isim olarak biliniyor. İddianameye göre Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'a dönmesi ve ülkesi aleyhine muhalif yazılar yazmaması konusunda, cinayetten önceki zamanlarda Kaşıkçı ile sık sık iletişim kurdu.

KAŞIKÇI'YA TEHDİT

Kaşıkçı'ya, 'Köpek gibi oturacaksın, bu gazetede yazmayacaksın', 'Bunun hesabını yakında vereceksin' şeklinde tehdit ve hakaret içeren sözler söyledi. Kaşıkçı cinayetinde yer alan ekibin kurulmasında etkin rol oynadı. Kurulan ekibe Kaşıkçı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve talimat vererek, Kaşıkçı'nın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürülmesi amacıyla şüphelileri azmettirdi. Olaydan sonra Suudi Arabistan Krallığı'ndaki görevinden alındı.

CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMEKLE TEHDİT EDİLDİĞİ SOSYAL MEDYA MESAJLARI İDDİANAMEDE YER ALDI.

OFİSTE GÖREVLİYMİŞ

İddianamedeki 3 numaralı şüpheli ise infaz timinin başındaki isim olan Tümgeneral Mansur Ebu Hüseyin oldu. İddianameye göre Hüseyin, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ofisinde görevlendirilen isimlerden bir tanesiydi. Şüphelilerden El Asiri tarafından verilen talimat üzerine Kaşıkçı'nın Arabistan'a getirilmesi için 15 kişilik infaz ekibi oluşturdu. Müzakere ekibinin başına Abdülaziz Mutreb'in müzakere ekibinin başında görevlendirdi.

O PARÇALADI

Kaşıkçı'nın cesedini parçalara ayıran Mohammed Al Tubaigy ise iddianamedeki 4. şüpheli oldu. Adli Tıp Tabip Yarbay ünvanına sahip uzman Tubaigy, Kaşıkçı'nın cesedini parçalara ayırıp, diğer şüpheliler ile birlikte plastik torbalara koyduktan sonra cinayetten kalan izleri yok etti. Suudi Arabistan'daki yargılamada idam cezası alan 5 sanıktan bir tanesi.