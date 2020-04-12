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üyesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. canlı yayında açıkladı! Kırılma sağlandı

Üyesi Prof. Dr. A Haber canlı yayınında 11 Nisan Cumartesi gününe ait Fahretin Koca'nın açıkladığı verileri değerlendirdi. Özlü: "Baktığımız zaman ölüm oranlarımız düşük, önceki verilerle uyumlu. ve ya yapay solunum cihazına bağlanma ihtiyacı duyan hastalarımızdaki artış minimal... İyileşen hastalarımızın oranı artıyor." dedi.

Giriş Tarihi: 12.4.2020 08:11 ABONE OL
Bilim kurulu üyesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü canlı yayında açıkladı! Kırılma sağlandı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 11 Nisan Cumartesi gününe ait açıkladığı vaka sayılarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Özlü, "Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir evrilmenin kırılmanın olduğunu görebiliyoruz" sözleriyle güzel haberi verdi.



(Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü)

KIRILMA SAĞLANDI

"Günlük vaka sayılarındaki artış eski kadar değil" diyen Özlü, "Baktığımız zaman ölüm oranlarımız düşük, önceki verilerle uyumlu. Yoğun bakım ve ya yapay solunum cihazına bağlanma ihtiyacı duyan hastalarımızdaki artış minimal... İyileşen hastalarımızın oranı artıyor. Test sayılarımızın artmasına rağmen testte pozitif çıkan kişilerin oranı olumlu, bulaşma açısından... Genel olarak bakıldığında verilerimizin salgının kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz. İtaya'yı, İspanya'yı Fransa'yı İngiltere'yi ABD'yi gözden geçirirseniz Türkiye'nin böyle olmadığını hemen herkes görüyor. İnşallah ileride de böyle olmamak için çaba sarfetmemiz gerekiyor. Hep birlikte ulusça dayanışma ile aklın ve bilimin ışında yürürsek bu süreçten en az hasarla en az bedel ödeyerek kurtulabiliriz." ifadelerini kullandı.

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Bilim kurulu üyesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü canlı yayında açıkladı! Kırılma sağlandı
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