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'den 'ye ikinci yardımı

'den 'ye koronavirüsle mücadele kapsamında ikinci yardım paketi gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ile mücadelede kullanılacak ikinci grup sağlık malzemeleri bugün İngiltere'ye gönderildi" denildi.

Giriş Tarihi: 12.4.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 14:07 ABONE OL
Türkiye'den İngiltere'ye ikinci coronavirüs yardımı

Türkiye'den, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikinci grup sağlık malzemeleri İngiltere'ye gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile coronavirüs ile mücadele kapsamında İngiltere'ye ikinci yardım paketi gönderildiği bildirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLAMA;

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Erdoğan'ın talimatıyla coronavirüs ile mücadelede kullanılacak ikinci grup sağlık malzemeleri bugün İngiltere'ye gönderildi" denildi.

İngiltereden Türkiyeye teşekkür

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Türkiye'den İngiltere'ye ikinci coronavirüs yardımı
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