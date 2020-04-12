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'te kadına şiddet! Çocuğunun gözleri önünde...

'in Akershus kenti yakınlarındaki Barum ilçesinde Norveçli bir kişinin tartıştığı bir kadını iteleyerek yere fırlatması tepkilere neden oldu. Norveç'in gazetesi ise, şiddette maruz kalan kadın ile gerçekleştiren kişinin 40 yaşlarında olduğu ve polisin her ikisininde ifadesini alarak olay hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 12.4.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 09:50 ABONE OL
Norveç'te müslüman kadına şiddet! Çocuğunun gözleri önünde...

Norveç'te yaşayan Müslüman aktivist Muhammed Qasim Ali, şiddet görüntülerinin bulunduğu videoyu Facebook hesabından yayımlayarak, yolda paten kayarken dikkatli gitmeyen bir kişiyi uyaran Müslüman bir kadının, çocuklarının önünde aşağılandığını ve şiddete maruz kaldığını belirtti.

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Görüntü tıklama ve yorum rekoru kırdı. Bir çok kişi olayın ırkçılık sayılması gerektiği yönünde yorumda bulunurken, bir çok kişide çocuklarının yanında kadına bu şekilde davranılmasının çirkin olduğunu ifade etti.

Norveç'in Budstikka gazetesi ise, şiddette maruz kalan kadın ile gerçekleştiren kişinin 40 yaşlarında olduğu ve polisin her ikisininde ifadesini alarak olay hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

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Norveç'te müslüman kadına şiddet! Çocuğunun gözleri önünde...
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