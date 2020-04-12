Norveç'te müslüman kadına şiddet! Çocuğunun gözleri önünde...

Norveç'te yaşayan Müslüman aktivist Muhammed Qasim Ali, şiddet görüntülerinin bulunduğu videoyu Facebook hesabından yayımlayarak, yolda paten kayarken dikkatli gitmeyen bir kişiyi uyaran Müslüman bir kadının, çocuklarının önünde aşağılandığını ve şiddete maruz kaldığını belirtti.

Norveç'te Müslüman kadına, Batılı erkekten ırkçı saldırı anı kamerada | Video

Görüntü tıklama ve yorum rekoru kırdı. Bir çok kişi olayın ırkçılık sayılması gerektiği yönünde yorumda bulunurken, bir çok kişide çocuklarının yanında kadına bu şekilde davranılmasının çirkin olduğunu ifade etti.

Norveç'in Budstikka gazetesi ise, şiddette maruz kalan kadın ile gerçekleştiren kişinin 40 yaşlarında olduğu ve polisin her ikisininde ifadesini alarak olay hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.



Meksikalı genç karantinada şehadet getirip Müslüman oldu

Yaşlı Almanlar’dan Türkler’e teşekkür

İspanya İslam Komisyonu Başkanı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti